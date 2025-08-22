Burna rasprava Crnadka i Kovačevića zbog Dodika: "Čitava Arena ti zviždi šefu, a ti navalio na mene"

Košarkaši Srbije dočekali su selekciju Slovenije u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo, a navijači u krcatoj “Beogradskoj areni” su izviždali i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

U tom trenutku pojačana je muzika s razglasa.

Sve to je prokomentirao i šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak.

-Plava mašina spremna za EP, +28 protiv Slovenaca! Svaka čast! Nego, Gorice, Sanja, ja sam u Banjoj Luci, ko je tih 20.000 u beogradskoj Areni, koji su na poluvremenu brutalno izviždali Dodika? Živjela RS! Živjela Srbija - poručio je Crnadak.

Ta je objava razljutila Radovana Kovačevića, delegata SNSD-a u Domu naroda PSBiH.

- Dakle, PDP zvanično podržao proteste protiv vlasti u Srbiji. Za razliku od tebe, koji na najjeftiniji način zloupotrebljavaš te momke, Dodik je kao i uvijek, bez obzira na sve, otišao da ih podrži, nadajući se kao cijeli naš narod tituli evropskih šampiona, koju ova ekipa nesumnjivo zaslužuje. A kad smo kod tvojih političkih brojeva, pa ti tu najlošije stojiš. Dodik će i dalje da broji preko 300.000, a ti više nećeš ni svojih kompenzacionih 3000. Ostalo ti jedino da te tvoj Šmit nametne - odgovorio mu je Kovačević.

Uslijedio je brzi odgovor:

- Republika Šumska, što si nervozan? Čitava Arena ti zviždi šefu, a ti navalio na mene. Ja sam u Banjoj Luci, nemam veze sa tim događajem. I malo si polupao lončiće, ja nisam spominjao ni vlast, ni opoziciju. Samo činjenicu da je, pored Srpske, tvoj šef dozlogrdio i Srbiji. The End - naveo je Crnadak.