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Gorica Dodik: Milorad je otišao na utakmicu iako je znao da će biti zvižduka

Drugo Crnadak i Vukan mogu samo da sanjaju da 20 hiljada ljudi (kako ovaj kompezacionaš izbroji da je zviždalo) uopšte znaju da njih dvojica postoje

Milorad i Gorica Dodik. Platforma X

S. S.

22.8.2025

Košarkaška utakmica Srbije i Slovenije privukla je ogromnu pažnju kako u Srbiji, tako u cijelom regionu. Pored brojnih poznatih lica, na meču se pojavio i Milorad Dodik, koji je izviždan.

Kada je na poluvremenu izašao na kratku pauzu, primijetili su ga navijači u dvorani i žestoko izviždali.

Nakon svega oglasila se kćerka političara, Gorica Dodik, koja je sve to prokomentirala, a osvrnula se i na komentare opozicije.

- Prvo Milorad je otišao, iako je znao da će u Areni biti ljudi koji će da mu zvižde zbog njegove podrške predsjedniku Srbije. Drugo Crnadak i Vukan mogu samo da sanjaju da 20 hiljada ljudi (kako ovaj kompezacionaš izbroji da je zviždalo) uopšte znaju da njih dvojica postoje - napisala je ona na mreži X.

# MILORAD DODIK
# GORICA DODIK
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