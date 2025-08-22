Gorica Dodik: Milorad je otišao na utakmicu iako je znao da će biti zvižduka

Košarkaška utakmica Srbije i Slovenije privukla je ogromnu pažnju kako u Srbiji, tako u cijelom regionu. Pored brojnih poznatih lica, na meču se pojavio i Milorad Dodik, koji je izviždan.

Kada je na poluvremenu izašao na kratku pauzu, primijetili su ga navijači u dvorani i žestoko izviždali.