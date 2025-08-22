Gorica Dodik: Milorad je otišao na utakmicu iako je znao da će biti zvižduka

Košarkaška utakmica Srbije i Slovenije privukla je ogromnu pažnju kako u Srbiji, tako u cijelom regionu. Pored brojnih poznatih lica, na meču se pojavio i Milorad Dodik, koji je izviždan.
Kada je na poluvremenu izašao na kratku pauzu, primijetili su ga navijači u dvorani i žestoko izviždali.
Nakon svega oglasila se kćerka političara, Gorica Dodik, koja je sve to prokomentirala, a osvrnula se i na komentare opozicije.
- Prvo Milorad je otišao, iako je znao da će u Areni biti ljudi koji će da mu zvižde zbog njegove podrške predsjedniku Srbije. Drugo Crnadak i Vukan mogu samo da sanjaju da 20 hiljada ljudi (kako ovaj kompezacionaš izbroji da je zviždalo) uopšte znaju da njih dvojica postoje - napisala je ona na mreži X.