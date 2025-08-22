Helezov zamjenik protiv povećanja budžeta Oružanih snaga BiH: Neće nas napasti susjedi

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović (SNSD) usprotivio se zahtjevu za povećanje budžeta Ministarstvu odbrane za dodatnih 28 miliona maraka namijenjenih naoružavanju Oružanih snaga BiH. On tvrdi da nema potrebe za dodatnim sredstvima jer se ni postojeća ne troše u potpunosti.

Neiskorištena sredstva

Kako je istakao, prethodnih godina značajan dio planiranih sredstava ionako nije bio iskorišten – pretprošle godine ostalo je nepotrošenih 30 miliona KM, prošle 12 miliona, a i ove godine će, prema njegovim riječima, ostati oko 15 miliona maraka.

- Ako nismo sposobni da potrošimo ono što imamo, čemu dodatno povećanje? Od koga se branimo? Neće nas napasti susjedi. NATO je odavno shvatio da su nam sredstva potrebna prvenstveno za neborbene strukture, da pomažemo civilnim institucijama u prirodnim nepogodama. Žalosno je da se kupuje naoružanje dok naši vojnici deset godina nisu dobili nove uniforme i čizme - poručio je Goganović.

On je naglasio da građani nemaju razloga za strah od sukoba, ističući da BiH nema ozbiljnih bezbjednosnih prijetnji.

- Svi narodi u BiH mogu mirno da spavaju. Neće biti nikakvih sukoba, iako bi pojedini to voljeli. Vodimo mudru politiku i našim partnerima objašnjavamo da situacija nije onakva kako je predstavljaju političari iz Sarajeva. Brinemo o interesima srpskog naroda, ali nijedna odluka nije usmjerena protiv druga dva naroda. Sve što radimo, radimo radi očuvanja mira i bezbjednosti - rekao je Goganović.

Glas naroda

Govoreći o najavljenom referendumu u RS, zamjenik ministra odbrane je poručio da se ne može osporavati pravo naroda da izrazi stav.

- To je glas naroda, način da čujemo mišljenje onih koji su nas birali. Znamo da građani ne podržavaju visokog predstavnika Christiana Schmidta, ali želimo na legalan način potvrditi njihov stav kako bismo donosili dalje odluke i smjernice za budućnost Republike Srpske - zaključio je Goganović.



