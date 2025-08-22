Načelnik Lukavca Edin Delić za "Avaz": Moramo zaustaviti nasilje u našem gradu

Više od stotinu mještana lukavačkih sela Šikulje i Huskići protestirali su prije nekoliko dana ispred Policijske uprave Lukavac zbog napada na njihovog komšiju Alena Čelikovića u susjednoj Smolući. Čeliković je zadržan na liječenju u UKC-u Tuzla, a trojica napadača privedeni su u srijedu. Sumnjiče se za krivična djela teška tjelesna povreda, u vezi s protivpravnim lišenjem slobode.

Pucali u zrak

Na ovaj način su kulminirali već duže vrijeme narušeni odnosi između stanovnika Šikulja s nekoliko izbjegličkih porodica koje su se iz Zenice doselile u Smoluću, srpsko selo u koje se još nije vratio niko od prijeratnih stanovnika. Netrpeljivost između mještana i doseljenika i ranije se ogledala u verbalnim sukobima, zaustavljanju vozila, pa i pucanju u zrak, ali narušeni odnosi prijete i tragičnim posljedicama.

Počinitelji napada su privedeni nakon izlaska iz zgrade Općine Lukavac, gdje su razgovarali s načelnikom Edinom Delićem. Delić za “Avaz” kaže da je u nizu incidenata između domicilnog stanovništva i doseljenika istina, vjerovatno, negdje između.

Lokalna zajednica

- S nadležnim institucijama moramo zaustaviti svaku vrstu nasilja i egzistencionalnog straha, da se sigurnost vrati i da se kroz neka mirovna vijeća pokušaju približiti stavovi. U razgovoru s njima insistirao sam da pravdu ne smiju uzimati u svoje ruke, jer je bilo slučajeva zaustavljanja vozila, propitivanja, jer to je posao policije i nadležnih organa. Intencija lokalne zajednice je da te ljude integrišemo i s domicilnim Smolućanima, koji imaju nekretnine a neki se žele i vratiti, ali i sa stanovnicima Šikulja i da pokušamo zajedničku tu agoniju prekinuti – dodaje Delić.

Stanovnici Šikulja su, tokom protesta, upozorili da će, u slučaju da se incidenti nastave, biti prinuđeni da se sami brane.

Bespotreban sukob

U javnosti se doseljenici u Smoluću, koji žive u patrijarhalnoj zajednici, vezuju i za vjerski radikalizam, što unosi dodatne nemire i stvara lošu sliku o lokalnoj zajednici, što, prema Delićevim riječima, nije realno.

- Zamislite kako zvuči priča, kad to neko u ova luda vremena hoće zloupotrijebiti, pa u javnosti ljude iz Smoluće nastoji predstaviti kao vjerske fanatike. Ja sam to potpuno drugačije doživio. Ljudi su vjernici, ali jako daleko od nekog radikalizma, ni blizu toga. Sve priče o vjerskom ekstremizmu su netačne i napumpane. Međutim, ono što je definitivno to je da imamo sukob između domicilnog stanovništva i ljudi koji su doselili tu i uplašeni su i uznemireni i jedni i drugi – kazao nam je Delić.