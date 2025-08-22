Dodik vrijeđao ministra: Nemojte potcijeniti intelekt Heleza, koji jeste glup

Predsjednik SNSD-a tokom obraćanja u NSRS govorio je o brojnim temama, govorio je da je referentiji on da priča o ratnom zločincu Radovanu Karadžiću od SDS-ovaca.

Kazao je da je laž da je s tenkovima došao na vlast. Rekao je i da je na tapeti "uvijek bila legitimna RS".

- Šta god smo radili, bili smo proglašeni krivim. Uvijek smo pričali da je potrebna demokratizacija, mir i famozne evropske integracije. Odvajali su nas, a mi se uporno vraćali na izvorni Dejtonski sporazum. Ponešto su nam nekad ponudili, a zauvrat nismo dobili. Sada smo došli do zida iz nekoliko razloga. Dodiku bi bilo najlakše da kaže "šta da radim sad, nisam otišao u zatvor, povučem se" i za mjesec-dva se sve smiri. Ljudi pričaju da sam bio ovakav ili onakav. Oni će nastaviti svoje ponašanje putem Suda. Nemojte potcijeniti intelekt Heleza, koji jeste glup, ali kad kaže "mi smo završili priču s onim što je nametnuo Šmit". Onda dođete u poziciju da muslimanski sudije i tužioci odlučuju o vašoj sudbini - rekao je Dodik.