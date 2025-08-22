Dodik poručio opoziciji: Ako pristanete da RIK raspiše izbore, umjesto CIK-a, povući ću se i iz SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon odluke Centralne izborne komisije BiH da mu oduzme mandat predsjednika RS.

On je tokom obraćanja rekao da je spreman povući se sa pozicije predsjednika i da se raspišu novi izbori, ali da ih organizuje Republička izborna komisija (RIK), iako to tijelo nema ovlaštenje za sprovođenje izbora.

– Sud hoće da eliminiše nas (Republiku Srpsku) kao stranu u Bosni i Hercegovini. Trebamo da afirmišemo pravo na samoopredjeljenje. Nećete se riješiti Milorada Dodika. Mi tražimo da ne izađemo na izbore. Ko odlučuje o izborima? Eliminiše se osnovno pravo hoćeš li imati izbore ili nećeš. Ne mogu oni raspisati izbore. Neka RIK provede predsjedničke izbore, kad god se formira, kako je predviđeno zakonom. Budite jake patriote. Da to donesemo, da njen RIK provodi izbore za predsjednika, ja istog trenutka napuštam poziciju i neću se kandidati – kazao je Dodik.

Opoziciji je ponudio i da oni dobiju predsjednika RIK-a ukoliko pristanu da RIK raspiše predsjedničke izbore u entitetu.

– Nudim vam još jednom. Formiramo RIK, neću biti ni predsjednik partije. Eto ja neću izaći na izbore, ali da CIK raspisuje izbore bez volje naroda. Uzmimo taj suverenitet u ruke, izborni suverenitet je jedan od osnovnih suvereniteta. Hoćete li? – poručio je Dodik.