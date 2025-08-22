Denis Avdagić za "Avaz": Nažalost, fokusa na BiH nema

Iako nije prevazišla ni prethodnu, s pravosnažnom presudom Miloradu Dodiku, te novim posebnim sjednicama i odlukama o referendumu u RS, BiH ulazi u novu političku krizu. Ona dolazi u periodu kada je fokus međunarodne zajednice na Ukrajini, manjim dijelom i na Gazi, jer BiH, srećom, nije prioritet tog ranga.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić kaže da je ključni problem što BiH, 30 godina od rata, bez obzira što ima vlastite institucije, predstavlja neku vrstu protektorata.

Američka podrška

- Bez obzira što imamo entitet koji ne priznaje postojanje protektorata, on egzistira u formi visokog predstavnika, pa i njegovog zamjenika. Ako ne postoji mogućnost da politički akteri u BiH iznađu rješenje za budućnost, onda to treba napraviti ona strana koja drži taj protektorat. Nažalost, fokusa na BIH nema, pa ispada da bi trebalo doći do ljudske krvi da se nešto napravi – kaže Avdagić.

Uprkos snažnim, ponekad i opravdanim kritikama prema Donaldu Trampu, on smatra da bi se rješenje za BIH moglo potražiti i u Bijeloj kući, uz posredovanje američkog predsjednika.

- Svi akteri u BiH računaju na američku potporu, svi spremni, voljni, imaju dobar odnos s njim, pa hajde svi zatražite njegovo posredovanje. To je najsavršenije vrijeme za BiH. Ali onda nema “mlaćenja prazne slame”, jer kod Trampa morate brzo dogovoriti. Ako je bio Dejton 1, neka bude Mar-a-Lago 2. Tramp može sjesti i s Putinom, sa svima, po meni to je prava prilika, ali očigledno je da se svi boje da to neće završiti onako kako očekuju – ističe Avdagić.

Komentirajući napore da se, upravo uz posredovanje predsjednika SAD-a, zaustavi rat u Ukrajini, Avdagić kaže da se osjeća da postoji volja, a i vrijeme je da se zaustave ubijanja ljudi i uništavanje Ukrajine, pa i Rusije. Podsjeća da se ratovi završavaju na različite načine, kao u Hrvatskoj, s državom u njenim granicama, ili u BiH, gdje s Dejtonskim sporazumom niko nije sretan, ili na Kipru, kao podijeljenom zemljom.

- Šta će biti u Ukrajini, stvar je pregovora, ali mislim da je nerealno očekivati razmjenu teritorija. Zato je, po meni, najrealnija varijanta zamrzavanja sukoba na trenutnim linijama. Što će biti poslije, teško je predvidjeti. Neki kažu da bi biologija mogla odraditi svoje u kontekstu ruskog predsjednika, ali kad pogledamo primjere iza nas, nekad privremena rješenja ostaju trajna – dodaje Avdagić.

Nova operacija

Dok Izrael pokreće novu operaciju, s ciljem potpune okupacije Gaze, Avdagić kaže da život jednog djeteta ne vrijedi nikakvog ideala. Akciju Hamasa iz oktobra 2023. osudio je više puta, ali se postavlja pitanja da li odmazda režima u Tel Avivu podrazumijeva 100 Palestinaca za jednog Jevreja.

- Iz poštovanja prema srebreničkim žrtvama, kojima je na pravnim temeljima dodijeljen termin genocida, ja ga nikad ne bih koristio u kontekstu Gaze. Međutim ovo je nesumnjivo velika tragedija i ovo što se događa samo po sebi poziva čitavu međunarodnu zajednicu na akciju. Odjeka nema. Fokus je više na pitanju priznanja Palestine, nego na humanitarnim razmjerama koje traže odgovor odmah. Kad imate ranu koja krvari nećete je sanirati suplementima i jačanjem organizma, već prvo idete zatvoriti ranu. Umjesto priča o priznanju, s obzirom na broj zemalja koje su već priznale Palestinu, što nije pomoglo, jasno je što se mora prvo napraviti. Nažalost, tu je puno manje međunarodne volje nego u slučaju Ukrajine – ističe vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.