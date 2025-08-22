Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJE

DF Sarajevo: Poljoprivrednici ne mogu čekati da se Trojka provede u festivalskoj atmosferi

Nihad Uk i ministri uživaju u festivalskoj atmosferi čime građanima šalje jasnu poruku da trenutno nemaju vremena za njihove probleme

Poljoprivrednici u KS. E. Trako / Avaz

S. S.

22.8.2025

Dok se premijer Kantona Sarajevo i Vlada KS provode u festivalskoj atmosferi, poljoprivrednici nisu dobili poticaj koji im je obećan. Zabrinjavajuće je da je Trojka, svojom nesposobnošću, Budžet Kantona Sarajevo srozala u stanje koje u pitanje dovodi opstanak rada poljoprivrednika u Kantonu Sarajevo, naveli su iz DF-a KS.

- Dodatno je poražavajuće da je Vlada KS pred ulazom u grad zaustavila proteste poljoprivrednika koji su krenuli pred zgradu Vlade, očito želeći spriječiti da građani Sarajeva i mnogobrojni turisti vide nesposobnost Vlade.

Ovakav nemar prema poljoprivrednicima koji svojim poštenim radom prehranjuju svoje porodice još jedan je pokazatelj da je stanje Budžeta u Kantonu Sarajevo katastrofalno. Očito su premijer i ministri Trojke odlučili u mjere štednje uvrstiti i neisplaćivanje podsticaja zbog čega je ugrožen opstanak poljoprivrede u kantonu.

Dodatno, dok poljoprivrednici ukazuju na probleme koje imaju, Nihad Uk i ministri uživaju u festivalskoj atmosferi čime građanima šalje jasnu poruku da trenutno nemaju vremena za njihove probleme. Demokratska fronta jasno poručuje da podržava zahtjeve više od 2000 poljoprivrednika koji čestito, odgovorno i naporno rade svoj posao - piše u saopćenju DF-a KS.

# POLJOPRIVREDNICI
# DF
# DEMOKRATSKA FRONTA
# VLADA KS
# TROJKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.