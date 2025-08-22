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BANJA LUKA

Udruženje žrtava i svjedoka genocida traži od "Čistoće" da ukloni mural s likom Ratka Mladića

Ukoliko se ne postupi po ovom zahtjevu, bit ćemo prinuđeni obratiti se nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama

Postavljeni mural. Facebook

FENA

22.8.2025

Udruženje žrtava i svjedoka genocida očekuje da preduzeće Čistoća AD Banja Luka hitno ukloni mural s likom osuđenog ratnog zločina Ratka Mladića, saopćeno je iz ovog udruženja.

- Ukoliko se ne postupi po ovom zahtjevu, bit ćemo prinuđeni obratiti se nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama – navedeno je između ostalog u saopćenju.

- Očekujemo da Čistoća AD Banja Luka, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonskim obavezama, hitno ukloni navedeni mural i na taj način pokaže opredijeljenost za poštivanje zakona, vrijednosti zajedničkog života i izgradnju društva oslobođenog mržnje i netrpeljivosti – navedeno je također.

Mural s likom pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića postavljen je u Banja Luci na zgradi narodne kuhinje "Mozaik prijateljstva", u okviru opštinske zgrade u naselju Mejdan.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida naglašava povodom toga da je postavljanje i održavanje ovakvih murala suprotno osnovnim civilizacijskim vrijednostima, da vrijeđa žrtve i njihove porodice te doprinosi produbljivanju podjela i širenju mržnje u društvu.

Glorifikacija ratnih zločinaca ozbiljno narušava dostojanstvo žrtava i ugrožava procese pomirenja i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, navodi Udruženje i podsjeća da je sprečavanje svakog daljnjeg veličanja presuđenih ratnih zločinaca dužnost u skladu sa Zakonom o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini.

# BANJA LUKA
# RATKO MLADIĆ
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