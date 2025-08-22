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OGRADIO SE

Vukanović o tvrdnjama da je njegov nosilac liste dojavio bombu: "50 puta nas je popljuvao, neka provjere ko ga je natjerao"

Nek se uzme telefon i utvrdi se s kim je imao komunikaciju

Nebojša Vukanović. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

22.8.2025

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvrnuo se na izjave da je njegov aktivista i nossitelj liste Mirko Miljatović lažno dojavio da je postavljena bomba u NSRS.

- Otkad smo mi imenovali Aleksandra Jankovića za povjerenika u Novom Gradu, Miljatović nas je popljuvao u 50 navrata. Čestitam policiji što je ovo rasvjetlila. Da smo Đole ili ja pozvali, sve nas kaznite u skladu sa zakonom. Nek se uzme telefon i utvrdi se s kim je imao komunikaciju, ko ga je na ovo natjerao - naglasio je Vukanović.

Inače, kako se moglo čuti od SNSD-ovih kadrova, Miljanović je bio nosilac liste Za pravdu i red u Bosanskom Novom.

Poručio je da je visoki predstavnik izgubio smisao, ali da ga tenzije održavaju u državi.

# NSRS
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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