Poslanik Vučinić isprozivao Dodika: "Krenulo je sa 'ne može nam niko ništa', a završilo sa 'skitnice, čekajte me ja nemam gdje'"





Đorđe Vučinić, poslanik Liste Za pravdu i red (na čijem je čelu Nebojša Vukanović), danas je tokom sjednice Narodne skupštine Republike Srpske oštro kritikovao bivšeg predsjednika Milorada Dodika, ističući da entitet ne smije biti talac jednog čovjeka. Smjenu Dodika i ostavku premijera Radovana Viškovića nazvao je "pravim osvježenjem za Republiku Srpsku i njen narod".

Podsjećajući na brojne nedosljednosti Dodika, Vučinić je istakao da je, između ostalog, njegov pravni tim nakon konačne presude Suda BiH uputio žalbu Ustavnom sudu BiH.

- A upravo je on vršio pritisak da se iz tog Suda povuče Zlatko Knežević i tako ga ostavio bez ijednog Srbina - dodao je Vučinić.

Poslanik je svoju diskusiju završio slikovito, aludirajući na muzičke afinitete Dodika: "Krenulo je sa ‘Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine’, a završilo sa ‘Skitnice, čekajte, ja nemam gdje’. Narod bi rekao: sam pao, sam se ubio!"

Ova izjava izazvala je reakcije među prisutnim zastupnicima, potvrđujući da tema Dodikove politike i dalje izaziva burne diskusije u Narodnoj skupštini.