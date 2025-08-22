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UPUTILA INICIJATIVU

Željka Cvijanović traži od Predsjedništva BiH: Predložiti Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Јasno je da su diplomatski napori Nj.E. predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, poručila je

Cvijanović: Predložiti Trampa za Nobelovu nagradu. RTRS

M. Až.

22.8.2025

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominira za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju inicijative, Cvijanović je istakla da je Tramp tokom svog drugog mandata svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario značajne rezultate u međunarodnim odnosima i doprinio stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

- Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da Nj.E. predsjednika Donalda Ј. Trampa predloži za Nobelovu nagradu za mir - navela je Cvijanović.

Ona je podsjetila da je predsjednik Tramp u kratkom periodu doprinio zaustavljanju više oružanih sukoba i rješavanju ozbiljnih bezbjednosnih kriza.

- Postignuti mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, zaključen u augustu 2025. godine u Bijeloj kući, označio je kraj dugogodišnjeg konflikta u Јužnom Kavkazu i otvorio perspektivu nove ere regionalne saradnje i bezbjednosti. Njegov angažman u Aziji doveo je do okončanja sukoba između Indije i Pakistana, kao i između Tajlanda i Kambodže. Primirje u Јemenu, postignuto u maju 2025., omogućilo je zaustavljanje eskalacije u regionu Crvenog mora i stvaranje uslova za humanitarne aktivnosti. Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Vašingtonu u junu 2025., zaustavljen je sukob između Ruande i DR Konga, što potvrđuje globalni karakter Trampovih napora u interesu mira - navela je Cvijanović.

Dodala je da Tramp imao ključnu ulogu i u naporima za postizanje mira u Evropi, kao i u mirovnim inicijativama na Bliskom istoku, kroz kontakte s Izraelom, Iranom i Palestinom, čime je doprinio jačanju izgleda za stabilnost jednog od najizazovnijih bezbjednosnih regiona svijeta.

- Јasno je da su diplomatski napori Nj.E. predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta. Naporima predsjednika Trampa značajno je unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost. U skladu s tim vjerujem da je opravdano da Predsjedništvo BiH razmotri ovu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji Nj.E. Donalda Ј. Trampa za Nobelovu nagradu za mir - navela je Cvijanović.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# DONALD TRUMP
# NOBELOVA NAGRADA ZA MIR
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