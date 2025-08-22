Željka Cvijanović traži od Predsjedništva BiH: Predložiti Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominira za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju inicijative, Cvijanović je istakla da je Tramp tokom svog drugog mandata svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario značajne rezultate u međunarodnim odnosima i doprinio stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

- Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da Nj.E. predsjednika Donalda Ј. Trampa predloži za Nobelovu nagradu za mir - navela je Cvijanović.

Ona je podsjetila da je predsjednik Tramp u kratkom periodu doprinio zaustavljanju više oružanih sukoba i rješavanju ozbiljnih bezbjednosnih kriza.

- Postignuti mirovni sporazum između Armenije i Azerbejdžana, zaključen u augustu 2025. godine u Bijeloj kući, označio je kraj dugogodišnjeg konflikta u Јužnom Kavkazu i otvorio perspektivu nove ere regionalne saradnje i bezbjednosti. Njegov angažman u Aziji doveo je do okončanja sukoba između Indije i Pakistana, kao i između Tajlanda i Kambodže. Primirje u Јemenu, postignuto u maju 2025., omogućilo je zaustavljanje eskalacije u regionu Crvenog mora i stvaranje uslova za humanitarne aktivnosti. Potpisivanjem mirovnog sporazuma u Vašingtonu u junu 2025., zaustavljen je sukob između Ruande i DR Konga, što potvrđuje globalni karakter Trampovih napora u interesu mira - navela je Cvijanović.

Dodala je da Tramp imao ključnu ulogu i u naporima za postizanje mira u Evropi, kao i u mirovnim inicijativama na Bliskom istoku, kroz kontakte s Izraelom, Iranom i Palestinom, čime je doprinio jačanju izgleda za stabilnost jednog od najizazovnijih bezbjednosnih regiona svijeta.

- Јasno je da su diplomatski napori Nj.E. predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta. Naporima predsjednika Trampa značajno je unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost. U skladu s tim vjerujem da je opravdano da Predsjedništvo BiH razmotri ovu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji Nj.E. Donalda Ј. Trampa za Nobelovu nagradu za mir - navela je Cvijanović.