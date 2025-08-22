Snimak iz zraka / Sve je spremno za zatvaranje 31. Sarajevo Film Festivala: Pogledajte šta smo zabilježili

Posljednje pripreme za zatvaranje najveće filmske smotre u regionu privode se kraju.

Ceremonija posljednjeg tepiha ovogodišnjeg izdanja počinje u 19:15 sati. Nakon toga u Narodnom pozorištu Sarajevo uslijedit će Photo Call dodjela nagrada Srca Sarajeva.

Sarajevo je spremno za muzičko i vizuelno slavlje koje će Titovu ulicu ponovo pretvoriti u ogroman plesni podij. Na jedinstvenoj sceni iznad Vječne vatre publiku očekuje nastup svjetske zvijezde elektronske scene Layle Benitez, uz podršku domaćih i regionalnih imena After Affair, Doela i Lubnye.

Time je sve spremno za ovu posebnu ljetnu noć pod otvorenim nebom.

Podsjetimo, ulaz na događaj otvara se u 19.30, dok program počinje u 20 i traje do 2 sata poslije ponoći. Pristup je moguć iz pravca Aria Mall centra na raskrsnici Titove i Radićeve, te kroz ulice Kulovića i Dalmatinska. VIP gosti imaju poseban ulaz iz ulice Mula Mustafe Bašeskije. Organizatori preporučuju raniji dolazak kako bi posjetioci u potpunosti doživjeli audio-vizuelni show.

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