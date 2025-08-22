Mještani kratko zaustavili radove na dionici Koridora 5C: "I mi smo državni interes"

Radovi na dionici Medakovo – Ozimice, dijelu najvećeg projekta javne kompanije Autocesta Federacije BiH, danas su privremeno zaustavljeni nakon što su mještani okolnih naselja mirnim protestom iskazali nezadovoljstvo. Dionica, koja je duga 22 kilometra, trebala bi biti završena sljedeće godine.

Stanovnici mjesne zajednice Radojčići, koja obuhvata sela Strupina, Galovac i Radojčići, navode u dopisu da izgradnja autoputa presjeca njihova naselja i infrastrukturne objekte te značajno mijenja njihove živote.

Više od dvije godine mještani pokušavaju ukazati na nelogična rješenja koja smatraju "katastrofalnim za život". Traže potpis Sporazuma o prijateljskom okruženju između JP Autoceste FBiH, kompanije Čengiz i Općine Maglaj, izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva oštećenih tokom radova, kao i minimalnu nadoknadu za uništeni asfaltni put i most preko Strupinske rijeke.

- Ovo tražimo i kao minimalnu odštetu našim mještanima za oduzimanje i uništavanje našeg asfaltnog puta... Put od baze Čengiza do potputnjaka Galovac je minimalni zahtjev za obeštećenje naših mještana i od njega nećemo odustati - navode mještani.

Osim toga, traže izmještanje mosta za 50 metara, izbjegavanje nepotrebnih krivina, iskop kanala, postavljanje novih putokaza i bolji priključak na lokalni put u Strupini. Posebno ističu potrebu za uvidom u upotrebnu dozvolu L.C. 36 zbog velikih odrona i ugrožavanja života stanovnika.

Mještani zahtijevaju i kvalitetna projektna rješenja za lokalne vodovode koji su oštećeni izgradnjom autoputa te prskanje puta zbog velike količine prašine koja ugrožava zdravlje.

- Svi razumijemo važnost izgradnje autoputa za BiH i spremni smo na nedaće poput buke i zagađenja, ali ne želimo biti ignorisani. Ako je autoput državni interes, i mi, mještani ovih sela, trebali bismo biti državni interes jer smo dio iste države - zaključili su mještani.