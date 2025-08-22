Građani Konjica traže hitno uključivanje semafora na M-17 nakon teške nesreće: "Naša sigurnost je ugrožena"

Isključeni semafori na magistralnoj cesti M-17 u Konjicu danas su bili povod za mirne proteste građana, tokom kojih je na kratko blokiran i saobraćaj. Okupljeni su potpisivali peticiju sa zahtjevom da se semafori ponovo stave u funkciju, nakon što je prije tri dana u teškoj saobraćajnoj nesreći cisterna udarila pješakinju, nanijevši joj ozbiljne povrede.

Semafori su ranije isključeni radi "bržeg protoka vozila", ali su građani upozorili da je time dovedena u pitanje sigurnost učesnika u saobraćaju.

- Kao što nam je svima poznato, u proteklom periodu desio se niz nesretnih slučajeva. Smatram da naša sigurnost, sigurnost pješaka kao i učesnika u motornim vozilima iz našeg grada koji se uključuju iz raznih pravaca na glavnu saobraćajnicu, može biti vraćena na viši stepen samo ponovnim uspostavljanjem rada semafora - stoji u zahtjevu građana.

Posebno je naglašeno da problem treba hitno riješiti jer počinje školska godina, a raskrsnica bez regulacije predstavlja veliku opasnost. Neki od prisutnih istakli su da "semafori postoje, ali ne rade" te da je minimum mjera postavljanje policije koja bi dežurala na toj lokaciji.

Prema pisanju Radija Konjic, iz Cesta Federacije BiH pojašnjavaju da semafori nisu ugašeni, već "privremeno prebačeni na žuto trepćuće svjetlo". Dodaju da izmjenu režima rada semafora mogu izvršiti samo na zahtjev nadležnog MUP-a, te da "JP Ceste FBiH ne uključuje niti isključuje semafore po svom nahođenju".

Međutim, iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona odbacuju ove tvrdnje i poručuju da je Zakonom o cestama FBiH jasno određeno da su JP Ceste FBiH odgovorne za upravljanje i održavanje magistralnih puteva, uključujući saobraćajne znakove i semafore.

- Neargumentovani su navodi da se semafori isključuju ili uključuju isključivo na zahtjev Uprave policije MUP-a HNK-a - stoji u odgovoru MUP-a.

Iz Ministarstva su dodali da će, dok se problem ne riješi, policijski službenici nastaviti regulisati saobraćaj na raskrsnici, u skladu s raspoloživim resursima i kadrovskim kapacitetima.