Duraković: Stanivuković je dokazao da RS vode oni koji podržavaju ratne zločince

Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković reagovao je na izjavu gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, koji je poručio da neće tražiti uklanjanje murala ratnog zločinca Ratka Mladića u naselju Mejdan.

- Da entitetom Republika Srpska upravljaju oni koji podržavaju ratne zločince, dokazao je i mlađahni gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, koji je na pitanje novinarke hoće li tražiti uklanjanje murala ratnog zločinca Ratka Mladića u banjolučkom naselju Mejdan, sramno odgovorio: ''Nećemo uklanjati''.

"Nećemo uklanjati" jer mlađahni, polupismeni, populistički gradonačelnik, željan medijske pažnje i sklon retorici koja ga svrstava u krug onih koji nemaju znanja, snage i volje da se odupru narativu koji veliča ratne zločince i negira ratne zločine, se sada već nimalo ne razlikuje od onih koji vedre i oblače entitetom Republika Srpska – iako je svojevremeno u entitetu Federacija Bosna i Hercegovina, predstavljan kao osvježenje na političkoj sceni entiteta Republika Srpska zatrovanoj nacionalizmom i ratnohuškačkom retorikom.

Naravno da ću, kao civilizovan građanin države Bosne i Hercegovine ali i odgovoran političar koji predstavlja ovo malo Bošnjaka koji su ostali u entitetu Republika Srpska, iskoristiti sve pravne mehanizme i podnijeti krivičnu prijavu, tražeći da se mural sa likom ratnog zločinca ukloni iz Banja Luke – ali, vođen dosadašnjim iskustvom, bojim se da će taj proces potrajati a u rezultate istog nisam siguran.

Zato koristeći kredibilitet koji imam: Pozivam EU i međunarodnu zajednicu da prekinu finansiranje projekata u gradovima entiteta Republika Srpska – istu onu međunarodnu zajednicu koja je donijela Zakon o zabrani negiranja genocida i drugih zločina i istu onu međunarodnu zajednicu koja nas danas bodri da podnosimo krivične prijave iako su svjesni, jednako kao i mi, da je pravda u Bosni i Hercegovini kao kornjača koja se ne miče iz mjesta. Jer, međunarodna zajednica može prekinuti ovu agoniju u kojoj povratnici u entitetu Republika Srpska žive u strahu, gledajući svakog dana na ulicama njihovih gradova tvorce ideologija koje su ih protjerale, zlostavljale, zatvarale u logore i ubijale.

Banja Luka nije usamljena, ali mora biti posljednja – jer ako dopustimo da mržnja slika naše gradove, gubimo pravo na budućnost - poručio je Duraković