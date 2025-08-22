Dodik vrijeđao Vukanovića: Kupa se jednom sedmično, možeš li misliti kakva je to EU koja vjeruje u ovakve budale

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obratio se na sjednici NSRS tokom rasprave o izmjenama Zakona o referendumu.

Odmah je optužio šefa Kluba PDP-a Igora Crnadka da je strani agent. Radislavu Dončiću iz Narodnog fronta je kazao da se za njega može jedino čuti ako stavi zvono oko vrata.

Nakon toga je riječ uzeo poslanik Nebojša Vukanović, kojem je kasnije predsjednik NSRS oduzeo riječ. Onda je Dodik ponovo uzeo riječ i posebnu pažnju posvetio Vukanoviću te ga brutalno izvrijeđao.

- S budalama budalski,s gospodom gospodski. Ako smo mi neprijatelji naroda, ti si budala ovog naroda. Ne mogu da vjerujem da postoji ovakav mozak. Čovjek je zaljubljen u medije iz FBiH. Možeš li misliti kakva je to EU koja vjeruje u ovakve budale. Koliko su oni tek budale onda. Vjeruju jednom takvom kretenu. On odluči da smo mi neprijatelji, a ti si dokazana budala, budala za primjer, životna budala. Tebe treba zaobići, ti si rođen za zaobići. Ništa nisi dokazao majstore. Kakva BiH, kakvo Sarajevo? Mi se toga moramo osloboditi - rekao je Dodik.

Naveo je da je Vukanović instrumentariliziran.

- Ova budala bljuje po narodu. Trebaju pjesme da opjevaju kakva je to budala. Mislim da nema živih pjesnika i da će se to 100 godina opjevavati. Dramatična si manjina, treba te spriječiti, ti si štetočina, namjerno pravi štetu, mrzi narod jer ne glasa za njeg. Zamislite on ode muslimanima i kaže hoće bit ministar. On bi zatvarao, moj prvi pristup je bio da mu daju da vidimo šta će uraditi. Ne znaš dokle može budala dogurati. Sto pametnih to poslije može napraviti. Gledaj kako se ružno kezi, ni na šta ne izgleda, kupa se jednom sedmično.