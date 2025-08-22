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ODGOVOR IZ PDP-A

Crnadak odgovorio na Dodikove uvrede: "Narod jedva čeka da mu se skine s grbače"

Narod u Republici Srpskoj jedva čeka da mu se Dodik skine sa grbače, a kako smo vidjeli sinoć i u Srbiji im ga je preko glave, izjavio je

Crnadak odgovorio na Dodikove uvrede. Dejan Rakita / PIXSELL

M. Až.

22.8.2025

Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se raspravlja o presudi Miloradu Dodiku i budućim potezima vlasti, došlo je do oštrih riječi i međusobnih uvreda.

Lider SNSD-a Milorad Dodik nazvao je zastupnika PDP-a Igora Crnatka "agentom stranih službi".

- Agent obavještajne službe prospe laži i onda izađe iz sale. Ko izaziva rat i prijeti? Ratom se prijeti da bi se legitimna borba srpskog naroda zaustavila - izjavio je Dodik u parlamentu.

Igor Crnadak mu je ubrzo uzvratio putem društvenih mreža u objavi pod naslovom "Milorad Dodik potpuno rastrojen u NSRS, najveći izlivi mržnje do sada".

- Potvrda koliko je ispravan stav sa tim čovjekom nikada ne biti u istoj prostoriji. Narod u Republici Srpskoj jedva čeka da mu se Dodik skine sa grbače, a kako smo vidjeli sinoć i u Srbiji im ga je preko glave - poručio je Crnadak.

Dodao je i sljedeće: "Hvala Bogu, blizu smo da se riješimo ove velike nesreće. Do tada, istrpit ćemo bijesne i razularene ispade, dok se Dodik suočava sa činjenicom da je kraj".

# NSRS
# IGOR CRNADAK
# MILORAD DODIK
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