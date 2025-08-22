U NSRS objavljeno kako bi trebalo izgledati pitanje na referendumu kojeg najavljuje Dodik

U Narodnoj skupštini Republike Srpske od jutros se održava posebna sjednica vezana za presudu protiv bivšeg predsjednika entiteta Milorada Dodika, a tokom rasprave otkriveno je koje pitanje vlasti u RS-u planiraju postaviti na najavljenom referendumu.

Tačnu formulaciju pitanja tokom rasprave je otkrio šef Kluba SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica.

- Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku - trebalo bi glasiti pitanje na ovom referendumu.

Ipak, čak i ako NSRS usvoji referendum tokom aktuelne sjednice, važno je napomenuti da odluke državnih organa, Suda Bosne i Hercegovine i Centralne izborne komisije, ne mogu biti predmet referenduma.

Odluke ovih, kao i drugih državnih institucija, moraju se, prema zakonima u Bosni i Hercegovini, poštovati.

Bez obzira na referendum i njegove rezultate, kakvi god oni bili, CIK je već oduzeo mandat Dodiku, bivšem predsjedniku RS-a, te bi u roku od 90 dana trebali biti raspisani prijevremeni izbori.