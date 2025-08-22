Usvojeni skandalozni zaključci: "Dodik ostaje predsjednik RS, zabranjuje se provođenje prijevremenih izbora, odbacuju se odluke CIK-a"

Narodna skupština RS usvojila je skandalozne zaključke na posebnoj sjednici vezano za tačku koja se naziva informacija o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Opozicija je bila protiv usvajanja ovakvih zaključaka.

Prvi zaključak glasi da se usvaja informacija u vezi s odlukom CIK-a BiH o prestanku mandata.

U okviru druge tačke odluke visokog predstavnika nazivaju kolonijalnom upravom, te je nazivaju glavnim uzrokom ustavno-političke krize, narušavanja vladavine prava i načela ustavnosti i zakonitosti i poručuju da odbacuju svaki vid toga.

U narednoj tački navode da ne prihvataju Kristijana Šmita, niti njegove odluke te govore da se on "samovoljno predstavlja kao visoki predstavnik", što je dio već ustaljene njihove mantre.

Prestanak mandata

Četvrta tačka glasi da odbacuju odluke Suda BiH, kojeg nazivaju neustavnim, iako se prošlog mjeseca tamo Milorad Dodik pojavio, a odbacuju i odluku CIK-a o prestanku mandata.

Naravno, njihove odluke nemaju nikakvo pravno dejstvo s obzirom da su odluke konačne i zakonodavna vlast se ne može miješati u rad sudske vlasti.

- Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je Sud BiH donio presudu na osnovu odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita, a ne na osnovu zakona koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, čime je izvršen državni udar i potpuno urušen ustavni poredak BiH definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom čiji je potpisnik i Republika Srpska - piše u petoj tački.

U šestoj tački oni traže od Dodika da nastavlja obavljati funkciju predsjednika RS u punom kapacitetu, iako je on već bivši predsjednik.

- Narodna skupština Republike Srpske odbacuje mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Narodna skupština zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike. Narodna skupština konstatuje da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu - piše u sedmoj tački.

Oni traže od jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) da ne provode nikakve aktivnosti vezano za prijevremene izbore za predsjednika RS.

Odbacuju i odluke Ustavnog suda BiH koje imaju za cilj inkorporisanje visokog predstavni u ustavni sistem BiH kao nosioca vlasti, što je u suprotnosti s njihovim ranijim zaključcima kada su potpuno odbacivali Ustavni sud BiH, no i to je svakako bilo neprovodivo.

"Pokušaj ukidanja RS"

- Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata kontinuirane pokušaje razgradnje i ukidanja Republike Srpske kao institucionalnog okvira i državnopravnog subjekta srpskog naroda u kojem svi građani ostvaruju svoja kolektivna i individualna prava temeljena na Ustavu BiH. Narodna skupština podsjeća da je Republika Srpska ugovorna strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i svim njegovim aneksima. S obzirom na svojstvo ugovorne strane, koje je potvrđeno i prilikom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa, Republika Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum - piše u 10. tački.

Dalje navode da je namjera "pravosudnih pritisaka" s ciljem "oduzimanja imovine RS", iako su odluke Ustavnog suda BiH po pitanju imovine sasvim jasne te da ona ne pripada entitetima.

Najskandaloznija je 12. tačka, gdje se zadužuje Kolegijum NSRS da pripremi tekst "Rezolucije o samoopredjeljenju srpskog naroda i Republike Srpske". Posljednja tačka glasi da zaključci stupaju na snagu s danom donošenja.