Jusuf Nurkić, jedan od najboljih bh. košarkaša, slavi 31. rođendan

Na današnji dan 1994. godine, rođen je Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš koji trenutno igra u NBA ligi, kao i za bosanskohercegovačku košarkašku reprezentaciju. Visok je dva metra i trinaest centimetara, a igra na poziciji centra. Osim po košarkaškim uspjesima i angažmanu u NBA ligi, zahvaljujući kojima je postao široko poznat, Nurkić je poznat i po tome što učestvuje u različitim humanitarnim akcijama. Odmah nakon što je završio osnovnu školu u Bašigovcima, naselju u općini Živinice, 2009. godine, otišao je u Sloveniju gdje je zaigrao kao pomladak ekipe Zlatorog Laško, te je tamo nastavio srednjoškolsko obrazovanje. Nakon toga, otišao je nakratko na posudbu u klub Union Olimpija i u tom dresu učestvovao na takmičenju Nike International Junior Tournament koje je održano u Beogradu, gdje je privukao pažnju velikog broja publike, a ubrzo je napustio matični klub i potpisao ugovor sa zagrebačkim košarkaškim klubom Cedevita. Uz trenera Jasmina Repešu uspio je probiti se u prvi plan, nastupivši u ABA ligi. Profesionalni uspjesi Godine 2014., debitirao je na parketima NBA lige u dresu Denver Nagetsa. Svoj prvi double-double učinak ostvario je početkom 2015. godine. Godine 2017., došlo je do razmjene pa je Jusuf Nurkić prebačen u Portland Trejl Blejzers. U prvoj utakmici za ovaj klub, postigao je 13 poena i 7 skokova, a double-double učinak ostvario je u idućoj utakmici protiv Orlando Medžik kluba, s 12 poena i 12 skokova. Najupečatljiviji je ostao njegov nastup u susretu protiv njegovog bivšeg kluba Denver Nagetsa tokom kojeg je ostvario 33 poena i 16 skokova. Njegova reprezentativna karijera započela je 2012. godine na Evropskom prvenstvu U-18, B-divizije, kada je izabran kao najkorisniji igrač na Prvenstvu. Dvije godine kasnije, učestvovao je na Evropskom prvenstvu U-20, također B-divizija, te ostvario još bolji indeks korisnosti nego na prethodnom prvenstvu. Godine 2017., u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ostvario je zavidan broj poena, skokova i blokada i nametnuo se kao jedan od ključnih igrača seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od nazaslužnijih igrača za plasman bh. reprezentacije na EuroBasket 2025. u Kipru.

Džin Keli . Wikipedia.org Džin Keli . Wikipedia.org

Rođen američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Džin Keli 1912. - Rođen američki filmski glumac, reditelj i baletski igrač Džin Keli (Gene Kelly), jedna od najznačajnijih figura u historiji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Filmovi: "Amerikanac u Parizu", "Ples na kiši", "Gusar", "U grad!", "Poziv na igru", "Helo, Doli!". 1924. - Američki ekonomista Robert Solou (Solow), dobitnik Nobelove nagrade 1987. godine za doprinos teoriji ekonomskog rasta, rođen je na današnji dan. Njegov rad na teoriji ekonomskog rasta kulminirao je modelom egzogenog rasta nazvanim po njemu. Na Tehnološkom institutu u Masačusetsu bio je prvo asistent, a potom profesor emeritus ekonomije od 1958. godine. 1926. - Umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino (Rudolph), najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. stoljeća. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Premda skromnih glumačkih mogućnosti, proslavio se u nijemim filmovima ulogama zavodnika, stekavši milione obožavateljki. Filmovi: "Četiri jahača apokalipse", "Dama s kamelijama", "Šeik", "Šeikov sin", "Krv i pijesak", "Mladi radža", "Gospodin Boker", "Crni orao". 1945. - Rođena Rita Ori Filomena Merk-Pavone, italijansko-švajcarska pop pjevačica i glumica, koja je uživala u uspjehu tokom 1960-ih. Poznata kao "Torinski komarac", dobila je i nadimak "Kosa mrkve" zbog crvene boje kose. 1949. - Viki Leandros (Vicky), grčko-njemačka pjevačica, rođena je na današnji dan. Već je njen prvi singl “Messer, Gabel, Schere, Licht” (1965), postao hit u Njemačkoj. Godine 1967., predstavljala je Luksemburg na Evroviziji i zauzela 4. mjesto s pjesmom „L'Amour est bleu”, a u ponovom nastupu na Evroviziji 1972. godine, također za Luksemburg, zauzela je 1. mjesto s pjesmom “Après toi”. Pobjeda na Evroviziji donijela joj je veliki komercijalni uspjeh. Pjesma je prodana u više od 5,5 miliona primjeraka na raznim jezicima. 1962. - Američki telekomunikacioni satelit "Telstar" emitovao prvi televizijski prenos između SAD i Evrope.

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