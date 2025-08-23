Jusuf Nurkić, jedan od najboljih bh. košarkaša, slavi 31. rođendan

Na današnji dan 1994. godine, rođen je Jusuf Nurkić, bosanskohercegovački košarkaš koji trenutno igra u NBA ligi, kao i za bosanskohercegovačku košarkašku reprezentaciju.
Visok je dva metra i trinaest centimetara, a igra na poziciji centra. Osim po košarkaškim uspjesima i angažmanu u NBA ligi, zahvaljujući kojima je postao široko poznat, Nurkić je poznat i po tome što učestvuje u različitim humanitarnim akcijama.
Odmah nakon što je završio osnovnu školu u Bašigovcima, naselju u općini Živinice, 2009. godine, otišao je u Sloveniju gdje je zaigrao kao pomladak ekipe Zlatorog Laško, te je tamo nastavio srednjoškolsko obrazovanje. Nakon toga, otišao je nakratko na posudbu u klub Union Olimpija i u tom dresu učestvovao na takmičenju Nike International Junior Tournament koje je održano u Beogradu, gdje je privukao pažnju velikog broja publike, a ubrzo je napustio matični klub i potpisao ugovor sa zagrebačkim košarkaškim klubom Cedevita. Uz trenera Jasmina Repešu uspio je probiti se u prvi plan, nastupivši u ABA ligi.
Profesionalni uspjesi
Godine 2014., debitirao je na parketima NBA lige u dresu Denver Nagetsa. Svoj prvi double-double učinak ostvario je početkom 2015. godine. Godine 2017., došlo je do razmjene pa je Jusuf Nurkić prebačen u Portland Trejl Blejzers. U prvoj utakmici za ovaj klub, postigao je 13 poena i 7 skokova, a double-double učinak ostvario je u idućoj utakmici protiv Orlando Medžik kluba, s 12 poena i 12 skokova. Najupečatljiviji je ostao njegov nastup u susretu protiv njegovog bivšeg kluba Denver Nagetsa tokom kojeg je ostvario 33 poena i 16 skokova.
Njegova reprezentativna karijera započela je 2012. godine na Evropskom prvenstvu U-18, B-divizije, kada je izabran kao najkorisniji igrač na Prvenstvu. Dvije godine kasnije, učestvovao je na Evropskom prvenstvu U-20, također B-divizija, te ostvario još bolji indeks korisnosti nego na prethodnom prvenstvu. Godine 2017., u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ostvario je zavidan broj poena, skokova i blokada i nametnuo se kao jedan od ključnih igrača seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jedan je od nazaslužnijih igrača za plasman bh. reprezentacije na EuroBasket 2025. u Kipru.
Rođen američki filmski glumac, režiser i baletski igrač Džin Keli
1912. - Rođen američki filmski glumac, reditelj i baletski igrač Džin Keli (Gene Kelly), jedna od najznačajnijih figura u historiji mjuzikla. Briljantno je spojio klasični balet s modernim igračkim senzibilitetom. Filmovi: "Amerikanac u Parizu", "Ples na kiši", "Gusar", "U grad!", "Poziv na igru", "Helo, Doli!".
1924. - Američki ekonomista Robert Solou (Solow), dobitnik Nobelove nagrade 1987. godine za doprinos teoriji ekonomskog rasta, rođen je na današnji dan. Njegov rad na teoriji ekonomskog rasta kulminirao je modelom egzogenog rasta nazvanim po njemu. Na Tehnološkom institutu u Masačusetsu bio je prvo asistent, a potom profesor emeritus ekonomije od 1958. godine.
1926. - Umro američki glumac italijanskog porijekla Rudolf Valentino (Rudolph), najpopularnija filmska zvijezda početkom 20. stoljeća. Njegova iznenadna smrt u 31. godini izazvala je masovnu histeriju, posebno ženske publike. Premda skromnih glumačkih mogućnosti, proslavio se u nijemim filmovima ulogama zavodnika, stekavši milione obožavateljki. Filmovi: "Četiri jahača apokalipse", "Dama s kamelijama", "Šeik", "Šeikov sin", "Krv i pijesak", "Mladi radža", "Gospodin Boker", "Crni orao".
1945. - Rođena Rita Ori Filomena Merk-Pavone, italijansko-švajcarska pop pjevačica i glumica, koja je uživala u uspjehu tokom 1960-ih. Poznata kao "Torinski komarac", dobila je i nadimak "Kosa mrkve" zbog crvene boje kose.
1949. - Viki Leandros (Vicky), grčko-njemačka pjevačica, rođena je na današnji dan. Već je njen prvi singl “Messer, Gabel, Schere, Licht” (1965), postao hit u Njemačkoj. Godine 1967., predstavljala je Luksemburg na Evroviziji i zauzela 4. mjesto s pjesmom „L'Amour est bleu”, a u ponovom nastupu na Evroviziji 1972. godine, također za Luksemburg, zauzela je 1. mjesto s pjesmom “Après toi”. Pobjeda na Evroviziji donijela joj je veliki komercijalni uspjeh. Pjesma je prodana u više od 5,5 miliona primjeraka na raznim jezicima.
1962. - Američki telekomunikacioni satelit "Telstar" emitovao prvi televizijski prenos između SAD i Evrope.
Jelena Rozga, hrvatska pop pjevačica, slavi 48. rođendan
1977. - Rođena Jelena Rozga, hrvatska pop pjevačica. Muzičku karijeru započela je 1996. godine kao pjevačica popularnog splitskog sastava “Magazin”, a samostalnu 2006. godine. Jedna je od najtrofejnijih hrvatskih pjevačica. Dobitnica je nagrade Porin za pjesmu “Bižuterija”, višestruka je osvajačica Grand Prix nagrade na Festivalu u Splitu kao i mnogih drugih nagrada.
1978. - Rođen Kobi Brajant (Kobe Bryant), američki košarkaš. NBA karijeru započeo je 1996. godine, kada su ga kao 13. pika izabrali Šarlot Hornetsi, ali su ga Los Anđeles Lejkersi trejdovali za Vladu Divca. Na taj način, Kobi je dobio priliku da brani boje tima za koji je odmalena navijao. Već u prvoj sezoni Brajant je postavio rekorde. Postao je najmlađi igrač koji je igrao neku NBA utakmicu, kao i najmlađi starter utakmice ikada. Kobijevo zlatno doba počelo je sezonom 1999/2000., kada je za glavnog trenera LA Lejkersa došao Fil Džekson (Phil Jackson), te “uzeo pod svoje” Brajanta, bek šutera, i Šekila O' Nila (Shaquille O'Neal), centra ekipe, praveći taktiku specijalno za njih. Time je stvoren najbolji tandem koji je ikada igrao košarku. Brajant je bio član LA Lejkersa cijelu svoju 20-godišnju karijeru. Dvije sezone uzastopno (2005/06. i 2006/07.) bio je najbolji strijelac NBA lige, drži treće mjesto u sveukupnim osvojenim poenima tokom karijere i najbolji je strijelac u historiji Lejkersa. Osvojio je pet NBA prvenstava i proglašen je najvrednijim igračem NBA lige 2005. godine. Također, postao je najmađi košarkaš u historiji NBA lige koji je postigao 30.000 poena. Poginuo je u helikopterskoj nesreći kod gradića Calabasas u Kaliforniji, 26. januara 2020. godine. U toj stravičnoj nesreći s Kobijem su poginuli njegova 13-godišnja kćerka Đijana (Gianna), pilot helikoptera i još šest putnika.
1982. - Umro brazilski filmski reditelj, scenarist i producent Alberto de Almeida Kavalkanti (Cavalcanti), koji je između dva svjetska rata, radeći u Evropi, znatno utjecao na francusku filmsku avangardu i englesku dokumentarističku filmsku školu. Filmovi: "Ivet", "Voz bez očiju", "Kapetan Frakas", "Odmor đavola", "Smrt noći", "Nikolas Niklbi", "Prvi džentlmen", "Zemlja je uvijek zemlja", "Pjesma mora", "Gazda Puntila i njegov sluga Mati".
1992. - Izvršen masakr u ulici "Halači", na Baščaršiji, tokom opsade Sarajeva od srpskog agresora u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Tog dana je granata ispaljena sa srpskih položaja ubila osmero, a teže ranila troje civila. Ubijeni su: Dženan Aljević, Mahir Ferhatović, Tarik Harta, Esma Muratović, Meliha Muratović-Spahić, Almasa Spahić, Mahira Spahić i Ismet Suljić.
2000. - Umro srbijanski glumac Milivoje Mića Tomić. U prvim godinama Beogradskog dramskog pozorišta, Ateljea 212 i prve samostalne pozorišne grupe - Dramska družina A, ostvario je niz zapaženih uloga. U legendarnoj, prvoj postavci Beketovog "Čekajući Godoa", Tomić je ostvario prvu veliku ulogu. Tokom više od 50 godina Tomić je ostvario mnoštvo značajnih i upečatljivih uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Lik čika Jove Zmaja u nezaboravnoj seriji "Neven" Timotija Bajforda zapamtile su generacije. Uloge: "Tri", "Neprijatelj", "Buđenje pacova", "Nacionalna klasa", "Majstori, Majstori", "Maratonci trče počasni krug", "Salaš u Malom ritu". Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima i nagrade "Pavle Vuisić" za životno djelo 1997. godine.