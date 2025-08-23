Duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost. Apelujemo na vozače da koriste sigurnosni pojas i da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnim uslovima na putu.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac - Olovo, Jablanica - Prozor (Mirci), Ustikolina - Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje - Ključ.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica - Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, javlja BIHAMK.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 6 sati).