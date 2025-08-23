Bošnjaci u Stocu počeli zidati zid oko lokacije predviđene za harem: Gradonačelnik negira da su im prava ugrožena

Više od 100 stolačkih Bošnjaka jutros je dobrovoljno počelo zidanje zida oko budućeg mezaristana na lokaciji Poprati-Popržen u blizini Radimlje.

Za ovu lokaciju je gradska administracija Stoca izdala Rješenje za gradnju mezaristana, pa ga potom poništila. Bošnjaci Stoca već deceniju i po ukazuju na problem s ukopavanjem svojih najbližih budući da su gradski mezaristani Poplašići i Djetelina odavno već popunjeni, piše Mostar.live.

Bošnjaci Stoca ističu da su već godinama diskriminisani u ovom gradu, a posljednji u nizu problema je poništenje dozvole za izgradnju novog mezarja.

Prošle sedmice Gradsko vijeće Stolac je apsolutnim preglasavanjem Bošnjaka, bez ijednog glasa vijećnika iz reda Bošnjačkog naroda u gradu gdje Bošnjaci čine 40 posto populacije usvojilo Prostorni plan za period 2024.-2034. godine.

Ovim planom je lokacija predviđena za mezarje premještena kako su poručili Bošnjaci Stoca a krajnje neprihvatljivu lokaciju, u nepristupačno i zabačeno područje Dragovilja prema Ljubinju, tik uz entitetsku liniju razgraničenja.

Gradonačelnik Stjepan Bošković poriče ove tvrdnje te kaže da se parcele nalaze u urbanoj zoni.

- Problem je sa postojeća dva harema, popunjena su sva mjesta. Mi smo našli lokaciju koja je unutar urbanističkog dijela grada Stoca - rekao je on za TV HB.