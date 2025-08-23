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DISKRIMINIRANI

Bošnjaci u Stocu počeli zidati zid oko lokacije predviđene za harem: Gradonačelnik negira da su im prava ugrožena

Gradonačelnik Stjepan Bošković poriče ove tvrdnje te kaže da se parcele nalaze u urbanoj zoni

Ovim planom je lokacija predviđena za mezarje premještena. Mostar.live

E. A.

23.8.2025

Više od 100 stolačkih Bošnjaka jutros je dobrovoljno počelo zidanje zida oko budućeg mezaristana na lokaciji Poprati-Popržen u blizini Radimlje.

Za ovu lokaciju je gradska administracija Stoca izdala Rješenje za gradnju mezaristana, pa ga potom poništila. Bošnjaci Stoca već deceniju i po ukazuju na problem s ukopavanjem svojih najbližih budući da su gradski mezaristani Poplašići i Djetelina odavno već popunjeni, piše Mostar.live.

Bošnjaci Stoca ističu da su već godinama diskriminisani u ovom gradu, a posljednji u nizu problema je poništenje dozvole za izgradnju novog mezarja.

Prošle sedmice Gradsko vijeće Stolac je apsolutnim preglasavanjem Bošnjaka, bez ijednog glasa vijećnika iz reda Bošnjačkog naroda u gradu gdje Bošnjaci čine 40 posto populacije usvojilo Prostorni plan za period 2024.-2034. godine.

Ovim planom je lokacija predviđena za mezarje premještena kako su poručili Bošnjaci Stoca a krajnje neprihvatljivu lokaciju, u nepristupačno i zabačeno područje Dragovilja prema Ljubinju, tik uz entitetsku liniju razgraničenja.

Gradonačelnik Stjepan Bošković poriče ove tvrdnje te kaže da se parcele nalaze u urbanoj zoni.

- Problem je sa postojeća dva harema, popunjena su sva mjesta. Mi smo našli lokaciju koja je unutar urbanističkog dijela grada Stoca - rekao je on za TV HB.

# BOŠNJACI
# STOLAC
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