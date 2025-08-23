Zastrašujući podaci iz RS: 64 djece napustili roditelji, više od 5.000 u siromaštvu

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, u prošloj godini evidentirano je 64 djece koja su korisnici socijalne zaštite, a koju su napustili roditelji. Među njima je 42 dječaka i 22 djevojčice. Što se tiče starosne strukture, 20 djece je mlađe od sedam godina, 32 su uzrasta od sedam do 14 godina, deset je uzrasta od 15 do 16 godina, dok dvoje ima između 17 i 18 godina.

Također, u prošloj godini bilo je 123 mališana čiji su roditelji spriječeni da obavljaju roditeljsku dužnost, dok je 5.499 djece evidentirano kao djeca roditelja koji nemaju dovoljno prihoda.

Aleksandar Milić, psiholog, govoreći za Nezavisne novine o djeci koju su napustili roditelji, ističe da je prva asocijacija na psihički neuravnotežene ljude, odnosno osobe ozbiljno narušenog psihičkog stanja.

Zdrav način života

- Drugim riječima, najvjerovatnije nemaju zdrav način života, upitna je njihova egzistencija, socijalizacija i tako dalje. Pitanje je i mjesto boravka — gdje se oni to nalaze. Bilo bi interesantno da vidimo status tih roditelja koji su napustili djecu - rekao je Milić.

Dodao je da bi bilo korisno prikupiti podatke o tim osobama jer takve informacije pomažu u određivanju budućih koraka. „Ja pratim putem vještačenja da nekad centri za socijalni rad onemogućavaju brigu o djeci tamo gdje su roditelji sposobni da brinu za djecu. Dakle, vidio sam i takve slučajeve, intervenisao protiv njih, učestvujem kao vještak u procjeni takvih slučajeva“, naveo je Milić.

On je naglasio da podatak o 64 napuštene djece zahtijeva detaljniji uvid u cjelokupno stanje i ozbiljniji pristup institucija u rješavanju takvih slučajeva.

Sociolog Vladimir Vasić ocjenjuje da je podatak o 64 napuštene djece zastrašujući i da ukazuje na krizu porodice, odnosno interpersonalnih odnosa u porodici.

- U krizi je, prije svega, bračnost, ali i roditeljstvo - rekao je Vasić.

Prema njegovim riječima, današnja samoživost i nevoljnost da se podnese žrtva, te olako stupanje u bračne veze, doprinose ovakvim problemima.

Deblji kraj

- Mislim da bi trebalo više raditi na edukaciji mladih ljudi o ozbiljnosti seksualnih odnosa, bilo prije braka ili u braku, jer to može imati ozbiljne posljedice. Možda su u pitanju neželjene trudnoće, brakovi koji nisu mogli funkcionisati iz ekonomskih razloga, ali problem je generalno u odnosima među ljudima - poručio je Vasić.

Dodao je da, nažalost, djeca uvijek izvuku najdeblji kraj u takvim situacijama.

- Temelj svega je da posvetimo pažnju mladim ljudima koji ulaze u veze. Rađanje života mora biti produkt ljubavi i odgovornosti muškarca i žene - zaključio je Vasić.