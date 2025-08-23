Milan Blagojević za "Avaz": NSRS i građani, pa ni putem referenduma, ne mogu odlučivati o presudama sudova i CIK-a BIH

Ovako formulirano referendumsko pitanje, u dijelu kojim se od građana traži da se izjasne da li prihvataju presude Suda BiH izrečene Miloradu Dodiku i odluku CIK BiH kojom mu je utvrđen prestanak mandata predsjednika RS, suprotno je Ustavu BiH i Ustavu RS, kazao je za "Avaz" pravni ekspert Milan Blagojević.

- Nije u nadležnosti Narodne skupštine niti građana da raspravljaju, niti da na bilo koji način, pa ni putem referenduma, odlučuju o presudama sudova niti o odlukama CIK BiH.

Da je kojim slučajem referendumsko pitanje glasilo samo da li građani prihvataju odluke Kristijana Šmita, to bi bilo dozvoljeno i ustavno, jer Ustav BiH propisujući u članu 3.3b) da su opšta načela međunarodnog prava, a to su suverenosti države i zabrana uvođenja starateljstva nad državom članicom UN-a, sastavni dio pravnog poretka BiH, time, tom ustavnom normom iz člana 3.3b), zabranjuje da iko drugi vlada Bosnom i Hercegovinom i da donosi zakone u njoj osim njenih državnih i entitetskih institucija - kazao nam je Blagojević.