Eldin Horić opljačkao džamiju u Tesliću: Ukrao određenu količinu novca

Eldin Horić (40) iz Teslića uhapšen je juče na području ove lokalne zajednice jer se sumnjiči da je opljačkao džamiju, saznaju "Nezavisne novine".

Horić je stari policijski znanac, a nedavno je hapšen jer se sumnjičio da je u jednoj noći izveo tri teške krađe u teslićkim radnjama.

Iz Policijske uprave Doboj su saopštili da je brzom reakcijom rasvijetljeno krivično djelo teška krađa.

- Policijski službenici Policijske stanice Teslić su juče identifikovali lice E.H. sa područja grada Teslića, zbog postojanja osnova

Sumnje da je izvršilo krivično djelo teška krađa. Za navedeno lice postoji osnov sumnje da je istog dana u poslijepodnevnim časovima izvršilo provalu u vjerski objekat na području grada Teslića, prilikom čega je otuđilo određenu količinu novca.

- Nakon dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu - naveli su iz policije.