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MINISTAR

Referendum u oktobru: Košarac poziva građane RS-a da podrže SNSD i Dodika

Kaže i da odbacuje mogućnost sprovođenja prijevremenih izbora za predsjednika RS-a

Staša Košarac. Fena

E. A.

23.8.2025

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) pozvao je građane entiteta Republika Srpska (RS) da izađu na referendum na kojem će se glasati o prihvatanju presude bivšem predsjedniku RS-a, njegovom partijskom šefu Miloradu Dodiku.

- Zaključci su obavezujući za sve nas - rekao je Košarac govoreći o zaključcima usvojenim na sjednici NSRS-a.

Dodao je da "NSRS odbacuje presudu Suda BiH" o Dodikovom prestanku mandata, te je pozvao građane da izađu na referendum, iako se o sudskim presudama ne može glasati.

Nova pravna avantura RS-a

- Politička presuda predsjedniku Dodiku izrečena je na osnovu odluke neizabranog stranca Christiana Schmidta, čije antiustavno i antidejtonsko djelovanje je glavni uzročnik ustavno-političke krize, narušavanja vladavine prava i načela ustavnosti i zakonitosti u BiH. Ne prihvatamo Schmidtove odluke, niti ono što je nastalo kao njihova posljedica - poručio je Košarac.

Kaže i da odbacuje mogućnost sprovođenja prijevremenih izbora za predsjednika RS-a.

Sudske presude

- Predstojeći referendum, koji je naše legitimno pravo i dio političke borbe za odbranu statusa RS-a, bit će odlična prilika da se potvrdi volja srpskog naroda. Građani će jasno reći da li prihvataju da stranci i nelegitimni predstavnici ruše ustavni poredak i odlučuju umjesto njega. Nema sumnje, 25. oktobra bit će veliko "ne" - napisao je Košarac na Instagramu.

Britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli (Julian Reilly) prethodno je podsjetio građane da je provođenje referenduma za bilo koju sudsku presudu nezakonito.

# MINISTAR
# STAŠA KOŠARAC
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