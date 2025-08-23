Orhan Tikveša za "Avaz": Nastavili smo radove započete prije više od mjesec dana, problem je svakim danom sve veći

Na lokalitetu Poprati – Popržen u blizini Radimlje u Stocu u toku je izgradnja zida oko budućeg mezarja. Osim firme angažirane na izvođenju radova, pomaže i stotinjak volontera koji svojim radom žele doprinijeti da se jedan od gorućih problema Bošnjaka u ovom gradu konačno riješi.

- Ovo je nastavak radova koji su ranije započeti, a nisu stali ni pod kakvom silom zakona, već zbog vremenskih uslova, jer visoke temperature ne odgovaraju ovoj vrsti građevinskih poslova. U malo većem radnom obimu nastavljeni su radovi započeti prije nešto više od mjesec dana - kazao je za Avaz predsjednik Medzlisa Islamske zajednice Stolac Orhan Tikveša.

Lokaciju su danas posjetili pripadnici EUFOR-a u sklopu redovne misije obilaska terena.

Stavljanjem u funkciju novog mezarja trebao bi biti riješen problem koji je već deceniju i po prisutan u Stocu, gdje Bošnjaci praktično nemaju gdje ukopati svoje umrle.

- Iznalaze se rješenja u postojeća dva harema, ali to je vrlo otežan posao. Traženje nekih praznih dijelova prostora između postojećih mezara. U donjem haremu imamo jedan dio koji vjerovatno datira iz perioda pomora kuge, pa nisu ni obilježeni, ali postoje valovi na površini zemlje na osnovu kojih se određuje gdje je mezar i ima neki prazni prostor, ali se mora odmicati. U tom dijelu se popunjavalo ali svakim danom je problem sve veći. Procedurom oko ove lokacije, koja traje više od deset godina, nadamo se rješenju - pojašnjava Tikveša.