Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK MIZ STOLAC

Orhan Tikveša za "Avaz": Nastavili smo radove započete prije više od mjesec dana, problem je svakim danom sve veći

Kad smo krenuli s radovima ovdje načelnik je proglasio ništavnim građevinsku dozvolu,

Radovi na mezarištu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.8.2025

Na lokalitetu Poprati – Popržen u blizini Radimlje u Stocu u toku je izgradnja zida oko budućeg mezarja. Osim firme angažirane na izvođenju radova, pomaže i stotinjak volontera koji svojim radom žele doprinijeti da se jedan od gorućih problema Bošnjaka u ovom gradu konačno riješi.

- Ovo je nastavak radova koji su ranije započeti, a nisu stali ni pod kakvom silom zakona, već zbog vremenskih uslova, jer visoke temperature ne odgovaraju ovoj vrsti građevinskih poslova. U malo većem radnom obimu nastavljeni su radovi započeti prije nešto više od mjesec dana - kazao je za Avaz predsjednik Medzlisa Islamske zajednice Stolac Orhan Tikveša.

Lokaciju su danas posjetili pripadnici EUFOR-a u sklopu redovne misije obilaska terena.

Stavljanjem u funkciju novog mezarja trebao bi biti riješen problem koji je već deceniju i po prisutan u Stocu, gdje Bošnjaci praktično nemaju gdje ukopati svoje umrle.

- Iznalaze se rješenja u postojeća dva harema, ali to je vrlo otežan posao. Traženje nekih praznih dijelova prostora između postojećih mezara. U donjem haremu imamo jedan dio koji vjerovatno datira iz perioda pomora kuge, pa nisu ni obilježeni, ali postoje valovi na površini zemlje na osnovu kojih se određuje gdje je mezar i ima neki prazni prostor, ali se mora odmicati. U tom dijelu se popunjavalo ali svakim danom je problem sve veći. Procedurom oko ove lokacije, koja traje više od deset godina, nadamo se rješenju - pojašnjava Tikveša.

Lokalna administracija u Stocu izdala je urbanističku, a prije godinu dana i građevinsku dozvolu. Dozvola je potom poništena, a prošle sedmice je Gradsko vijeće, preglasavajući Bošnjake, usvojilo Prostorni plan za period 2024.-2034. godine, kojim je lokacija predviđena za mezarje premještena u nepristupačno i zabačeno područje Dragovilja prema Ljubinju, u blizinu administrativne entitetske crte.

- Kad smo krenuli s radovima ovdje načelnik je proglasio ništavnim građevinsku dozvolu, s tim što to još nije pravosnažno, jer postoje rokovi po žalbi i mi smo trenutno u toj pravnoj poziciji da čekamo odgovor na našu žalbu, ali smo i u pravu da gradimo. Naša dozvola je važeća. Što se tiče lokacija koje su predviđene prostornim planom usvojenim na zadnjoj sjednici, niko službeno nije kontaktirao nijednu instancu Islamske zajednice - ističe Tikveša.

U svakom slučaju, rješenje se više ne može čekati.

- Žurba je odavno, ali mi nikad nismo htjeli od toga praviti senzaciju. Najlakše je napraviti senzaciju. Stolac često dolazi u medije kao grad slučaj s nekim problemima, ali mi želimo ići prema rješenju a ne kompliciranju situacije. Mislimo da to nije dobro. Želimo poslati pozitivnu sliku ostatku BiH i Stocu kao mjestu koje ima šta ponuditi i koje je poželjno za posjetiti i u njemu boraviti - dodaje predsjednik Medžlisa IZ Stolac Orhan Tikveša.

# STOLAC
# ORHAN TIKVEŠA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (43)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.