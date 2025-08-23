Prostor ispred Vječne vatre očišćen u rekordnom roku: "Heroji u fluorescentnim prslucima"

Spektakularan koncert ispred Vječne vatre, posljednje noći 31. Sarajevo Film Festivala, desetine hiljada ljudi su plesale uz setove Lajle Benitez.

Ona je bila prva žena na čelu Eternal Flame spektakla.

Svi su imali priliku da uživaju, a kada su se ugasila svjetla na scenu su nastupili radnici KJKP "Rad", koji su se pobrinuli da sve izgleda čisto, kao i pred početak koncerta.

Na Facebook stranici "Rada" nazvali su ih "herojima u fluorescentnim prslucima".

- Oni su u rekordnom roku očistili, oprali i vratili sjaj ulicama, spuštajući zavjesu na još jedno nezaboravno festivalsko izdanje -