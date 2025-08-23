Velizar Antić za "Avaz": Referendumsko pitanje nema smisla, jer se njime ništa ne može postići

Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika Republike Srpske, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku? Ovako glasi pitanje formulirano odlukom NSRS, na koje bi građani ovog entiteta trebali odgovoriti 25. oktobra. Politički analitičar Velizar Antić ocjenjuje da je referendumsko pitanje jako loše formulirano.

- Prije svega, jako je široko postavljeno i može da dovede u zabludu glasače. U njemu se, u suštini, nalaze tri referendumska pitanja. Jedno je vezano sa Kristijana Šmita, drugo za Sud BiH, a treće za CIK. Dakle, u referendumsko pitanje su ubačena tri pitanja što nije dobro. Takođe, Sud BiH je uspostavljen u parlamentarnoj proceduri i njegovo eventualno ukidanje bi moralo da ide istim putem kroz parlamentarnu proceduru, a nikako na referendumu. Tako da ovo pitanje uopšte nema smisla jer se njime ništa ne može postići. A treći dio referendumskog pitanja, vezan za CIK, također ne rješava nikakav problem, jer CIK nije samostalno oduzeo mandat predsjedniku Republike Srpske, već je poštovao odluke Suda BiH i sproveo je Izborni zakon u djelo. Dakle, ne može se na referendumu odlučivati o valjanosti odluke CIK-a, koji je radio po zakonu - kazao je Antić za "Avaz".