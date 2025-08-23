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TEMELJNA PRAVA POVRATNIKA

Nerin Dizdar za “Avaz”: U Stocu su u haremima prekopavane starije kosti kako bi bile ukopane nove rahmetlije

Ne smijemo zaboraviti da je to višedecenijski problem koji se nije rješavao, kazao je

Nerin Dizdar sa Bošnjacima iz Stoca. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

23.8.2025

Gradilište na lokalitetu Poprati – Popržen u Stocu, gdje je u toku izgradnja zida u sklopu uređenja prostora na kojem će biti otvoreno novo mezarje, danas je posjetio federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar. U izjavi za “Avaz” on je kazao da je ministarstvo na čijem je čelu osiguralo 70.000 KM za radove koje je potrebno završiti kako bi harem bio formiran.

- To smo učinili odmah nakon što je, zajedničkim naporima, prošle godine osigurana lokacija. Ne smijemo zaboraviti da je to višedecenijski problem koji se nije rješavao. Sada imamo osporavanje te odluke, ali radovi se izvode legalno, jer je Medžlis IZ Stolac uložio žalbu na rješenje, koja odlaže izvršenje. Naravno, ovdje mislim da nikome nije i ne treba biti cilj bilo šta lomiti preko koljena, ali radi se o gorućem problemu povratničke zajednice. Ovdje imamo kršenje temeljnog prava na mir pokojnika, jer su bukvalno u haremima prekopavane starije kosti kako bi bile ukopane nove rahmetlije. To pokazuje do koje je mjere povratnička zajednica, slobodno možemo reći, bila očajna u rješavanju tog problema, kako bi i ukopi rahmetlija prolazili dostojanstveno – kazao nam je Dizdar.

On poziva na prihvatanje ovakvog rješenja kao realnosti, na podršku povratnicima u Stolac i rješavanje drugih problema koje oni imaju. Dodaje da se lično uključio i u osiguranje dolaska ljekara u Dom zdravlja Uzinovići, uz pomoć KB “Safet Mujić” iz Mostara.

- Nadam se da će i ovo što se desilo danas označiti pozitivnu prekretnicu, a ni na koji način ne generirati nikakve sukobe, jer je ovo nešto protiv čega niko ne može imati nikakvu riječ sporenja. Što se tiče zakonskog aspekta, neka to nadležni organi vode u skladu sa svojim procedurama. Lokalna vjerska zajednica dobila je dozvolu na osnvu koje gradi, Općina to osporava i nije nikakav problem da se iskoriste svi pravni alati da se situacija u konačnici razriješi. Naravno, to rješenje treba ići u smjeru poštivanja prava povratničke zajednice i činjeničnog stanja. Ovdje je čisto kao sunce i jasno da se radi o ostvarenju temeljnih ljudskih prava povratnika – radi se o gorućem problemu, čije se rješavanje više nije moglo odlagati – ističe Dizdar.
# STOLAC
# NERIN DIZDAR
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