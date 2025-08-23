Nerin Dizdar za “Avaz”: U Stocu su u haremima prekopavane starije kosti kako bi bile ukopane nove rahmetlije

Gradilište na lokalitetu Poprati – Popržen u Stocu, gdje je u toku izgradnja zida u sklopu uređenja prostora na kojem će biti otvoreno novo mezarje, danas je posjetio federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar. U izjavi za “Avaz” on je kazao da je ministarstvo na čijem je čelu osiguralo 70.000 KM za radove koje je potrebno završiti kako bi harem bio formiran.

- To smo učinili odmah nakon što je, zajedničkim naporima, prošle godine osigurana lokacija. Ne smijemo zaboraviti da je to višedecenijski problem koji se nije rješavao. Sada imamo osporavanje te odluke, ali radovi se izvode legalno, jer je Medžlis IZ Stolac uložio žalbu na rješenje, koja odlaže izvršenje. Naravno, ovdje mislim da nikome nije i ne treba biti cilj bilo šta lomiti preko koljena, ali radi se o gorućem problemu povratničke zajednice. Ovdje imamo kršenje temeljnog prava na mir pokojnika, jer su bukvalno u haremima prekopavane starije kosti kako bi bile ukopane nove rahmetlije. To pokazuje do koje je mjere povratnička zajednica, slobodno možemo reći, bila očajna u rješavanju tog problema, kako bi i ukopi rahmetlija prolazili dostojanstveno – kazao nam je Dizdar.

On poziva na prihvatanje ovakvog rješenja kao realnosti, na podršku povratnicima u Stolac i rješavanje drugih problema koje oni imaju. Dodaje da se lično uključio i u osiguranje dolaska ljekara u Dom zdravlja Uzinovići, uz pomoć KB “Safet Mujić” iz Mostara.