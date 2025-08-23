Pitali smo ministra Pandurevića da li je tačno da podnosi ostavku: Evo šta je odgovorio

Nakon što je portal Faktor objavio da Mladen Pandurević podnosi ostavku na mjesto ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i da je to u četvrtak saopćio usmeno uposlenicima Ministarstva, kontaktirali smo ministra.

Pitali smo ga da li su tačni navodi o njegovoj ostavci, a on nam je kazao da kontaktiramo s njim preko njegovog privatnog broja i da bi volio da se lijepo poštuje to što je u pitanju privatan broj.

- Za službene izjave imate broj na web stranici, a možete kontaktirati PR Ministarstva - napisao nam je Pandurević.

Nakon što smo pojasnili o kojim je navodima riječ, Pandurević je kratko napisao:

- Najbolje da kontaktirate Faktor, vidi se da imaju bolje informacije nego ja.

Inače, prema navodima Faktora on se odlučio na ostavku zbog sukoba s ministrom saobraćaja Adnanom Štetom (SDP) na jednoj od sjednica Vlade KS, a premijer Nihad Uk ga pokušava odgovoriti od tog poteza.

Podsjećamo, Mladen Pandurević je u aprilu izabran na poziciju ministra kao nestranačka osoba iz kvote Naše stranke, a nakon što je njegov prethodnik Bojan Bošnjak završio u pritvoru.