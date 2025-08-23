TV Sa isplatila 22.000 KM Aidu Mršiću: Jurišić ga otpustila dok je bio na bolovanju, sada traži oko 160.000 KM

Televizija Sarajevo je morala platiti novinaru Aidu Mršiću oko 22.000 KM zbog otpuštanja dok je bio na bolovanju, saznaje portal „Avaza“. On je otpušten 2020. godine, a odluku o otkazu je uručila sadašnja zamjenica ministrica za ljudska prava i izbjeglice, a tadašnja direktorica TV SA Duška Jurišić.

Duška Jurišić . Facebook Duška Jurišić . Facebook

Kako saznajemo, Mršić traži i naknadu iznosa za svih pet godina, a riječ o iznosu od oko 160.000 KM. Ove navode nam je potvrdio i direktor TV SA Haris Dučić. - Dobili smo rješenje i isplatili smo ga za osam mjeseci, kako piše u presudi i dužni smo ga vratiti na posao. Poslali smo mu poziv da ispoštujemo presudu i da ga vratimo na posao. On je dobio otkaz dok je bio na poziciji na novinara, a sada ta pozicija ne postoji, nego postoji gradacija „novinar 1“ i „novinar 2“. „Novinar 1“ je bolje radno mjesto, bolje je i plaćeno, dok je „novinar 2“ za one koji su tek došli s fakulteta. To smo napravili jer ne rade svi isto i ne vrijede svi isto, a njemu smo ponudili poziciju „novinar 1“ – priča nam Dučić.

Haris Dučić . TV Sa Haris Dučić . TV Sa