TV Sa isplatila 22.000 KM Aidu Mršiću: Jurišić ga otpustila dok je bio na bolovanju, sada traži oko 160.000 KM

Televizija Sarajevo je morala platiti novinaru Aidu Mršiću oko 22.000 KM zbog otpuštanja dok je bio na bolovanju, saznaje portal „Avaza“.
On je otpušten 2020. godine, a odluku o otkazu je uručila sadašnja zamjenica ministrica za ljudska prava i izbjeglice, a tadašnja direktorica TV SA Duška Jurišić.
Kako saznajemo, Mršić traži i naknadu iznosa za svih pet godina, a riječ o iznosu od oko 160.000 KM.
Ove navode nam je potvrdio i direktor TV SA Haris Dučić.
- Dobili smo rješenje i isplatili smo ga za osam mjeseci, kako piše u presudi i dužni smo ga vratiti na posao. Poslali smo mu poziv da ispoštujemo presudu i da ga vratimo na posao. On je dobio otkaz dok je bio na poziciji na novinara, a sada ta pozicija ne postoji, nego postoji gradacija „novinar 1“ i „novinar 2“. „Novinar 1“ je bolje radno mjesto, bolje je i plaćeno, dok je „novinar 2“ za one koji su tek došli s fakulteta. To smo napravili jer ne rade svi isto i ne vrijede svi isto, a njemu smo ponudili poziciju „novinar 1“ – priča nam Dučić.
Kaže da je činjenica da nije dugo radio na TV Sa, ali je u međuvremenu imao i druge angažmane.
- Ne možeš raditi na Glasu Amerike i onda tražiti da ti neko isplati sve plaće za pet godina. Može se eventualno isplatiti naknada, ukoliko si na drugom radnom mjestu imao manju plaću, no to bi trebao biti predmet eventualne nove tužbe – pojasnio je Dučić.
Ističe da mu je isplaćen novac za period od 8. juna 2020. do 15. februara 2021. godine.
Na pitanje da li je to poremetilo i poslovanje ovog javnog servisa, on kaže:
- Na mene sve utječe, štedi se gdje god se može, a potrebno je ljudi da se zaposle, i nama ljudi idu u Njemačku, kao i svugdje, ali borimo se, gledamo da obezbijedimo šta smo u mogućnosti. Što se tiče ovog slučaja direktor je odgovorno lice, sada sam ja taj, a tada je to bila Duška Jurišić – naglasio je Dučić.
Kaže da je dobro što će dobiti ovom presudom još jednog uposlenika, da će mu biti ponuđen bolji ugovor nego ga je imao.