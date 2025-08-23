Obilježena 33. godišnjica masakra u ulici Halači: Ubijeni u redu za vodu

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mjestu masakra, članovi porodica, predstavnici udruženja, kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti obilježili su 33. godišnjicu ubistva osam sugrađana u ulici Halači kod broja 5.

Dženana Aljevića, Mahira Ferhatovića, Tarika Harbu, Esmu Muratović, Melihu Muratović – Spahić, Almasu Spahić, Mahiru Spahić i Ismeta Suljića ubili su pripadnici Vojske Republike Srpske, ispalivši granatu na današnji dan 1992. godine, od čijeg rasprskavajućeg dejstva su ubijeni sugrađani koji su stajali u redu za vodu. U tom masakru, još šest civila opkoljenog Sarajeva je teže i lakše povrijeđeno.

Izuzetno važno

Uime Kantona Sarajevo obilježavanju godišnjice prisustvovali su zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmin Šaljić i predstavnik Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kenan Dinar.

- Danas se prisjećamo ubijenih na ovom mjestu, ali i svih ubijenih tokom agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Govorimo o njima jer je to izuzetno važno, ne samo zbog prošlosti i sadašnjosti, nego naročito zbog budućnosti. Obilježavanjem ovog tužnog dana, ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti. Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena - učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove - poručio je Dinar.

Podsjetio je da je Sarajevo preživjelo najdužu opsadu modernog doba, opsadu Vojske Republike Srpske, koja u ubijanju nije pravila razliku. Svi su bili meta, bez obzira na uzrast, spol, vjeru ili naciju.

Ogromne brojke

- U najdužem obruču našeg grada u modernoj historiji, ubijeno je više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete. To su ogromne brojke koje ne smijemo olako izgovarati, jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica. Pravda je naš dug prema žrtvama. Za zločine počinjene u Sarajevu međunarodni sudovi su osudili tek mali broj odgovornih - Stanislava Galića, Dragomira Miloševića i Ratka Mladića. Presude su važne, ali same po sebi nisu dovoljne. Pravda nije samo u kaznama, pravda je i u priznavanju istine, u borbi protiv negiranja i u našoj nepokolebljivoj odlučnosti da učimo nove generacije o ovim događajima - rekao je Dinar zaključivši da poricanje ovakvih zločina ne negira samo prošlost, ono sabotira budućnost.

Zbog toga se mora insistirati na istini, jer samo istinom se gradi povjerenje, a povjerenje je temelj svakog zajedničkog života, poručeno je sa današnjeg obilježavanja tužne godišnjice, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.