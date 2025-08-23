Prema podacima Direkcije za civilnu avijaciju: Među 99 letjelica u BiH, 32 u privatnom vlasništvu

Među 99 civilnih letjelica, koliko ih je evidentirano u BiH, 32 su u privatnom vlasništvu. Praktično, broj letjelica u privatnom vlasništvu se iz godine u godinu povećava. Pokazuju to podaci Registra civilnih letjelica Direkcije za civilnu avijaciju BiH, prema kojem su tri u vlasništvu fizičkih osoba registrovane tokom protekle godine.

Isti helikopter

Podataka za ovu godinu nema, budući da je posljednje ažuriranje Registra, kako je navedeno, bilo prije šest mjeseci. Tako su prošle godine registrovani Scheibe SF-25 Falke, odnosno njemačka turistička motorna jedrilica, laki helikopter Schweizer 269C, ali i Cessna F172F, jedan od najpopularnijih i najprodavanijih aviona.

U Registru je i Utva-66 avion s četiri sjedišta, visokokrilac, proizveden u bivšoj Jugoslaviji, u Pančevu, a koji je u vlasništvu Republike Srpske i koji je registrovan prije 20 godina. Vlada RS u svom vlasništvu ima Cessnu C-340 A, kao i helikopter Bell 206 B. Isti helikopter posjeduje i Republička uprava CZ RS.

Također, u vlasništvu Vlade RS, odnosno Helikopterskog servisa RS je i helikopter AW 119 MkII, a u vlasništvu VSRS je Cesna 525 C, dok MUP RS ima dva helikoptera ANSAT. Dok Vlada FBiH u svom vlasništvu nema letjelicu, kao vlasnik helikoptera Bell 206 B upisan je Federalni MUP. U Registru su dva žirokoptera Magni Gyro M24C koja su u vlasništvu Federalne uprave civilne zaštite. Te dvije letjelice registrovane su 2020. godine.

Privatna dozvola

Značajan broj letjelica je u vlasništvu aeroklubova, a najviše njih, 15, ima AK Prijedor. Inače, kako je “Avaz” nedavno pisao, školovanje za privatnu pilotsku dozvolu (PPL) na jednomotornom klipnom avionu u školi letenja Izet Kurtalić u Visokom, košta između 6.000 i 8.000 eura.