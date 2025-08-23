Bećirović: Odluke Suda BiH su obavezujuće, protupravni akti NSRS neće proizvesti pravne učinke

Povodom najnovijih antidejtonskih i antiustavnih aktivnosti NSRS, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je poručio da antidejtonski i protupravni akti još jednom dokazuju da smijenjeni predsjednik RS Dodik i njegovi saradnici ne odustaju od opasne politike destabilizacije BiH.

- Oni nastavljaju s neodgovornim aktivnostima koje ugrožavaju mir, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je sada privatno lice, sa pravosnažnom presudom i dugogodišnjim restriktivnim mjerama u svom dosijeu. Prateći ga u njegovim očajničkim potezima, kojim se bez sumnje krši i na drugi način ne poštuje konačna i izvršna odluka Suda BiH, čelnici entitetskih institucija direktno krše Krivični zakon BiH koji za takva djela propisuje kaznu zatvora i do pet godina, ali i zabranu rada u javnim organima.

Protupravni akti NSRS predstavljaju flagrantno kršenje Ustava BiH i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Takvi akti su pravno ništavni, politički destruktivni i duboko destabilizirajući. Riječ je o aktivnostima koje predstavljaju teško krivično djelo. Ni Ustavom BiH, niti bilo kojim važećim zakonom, entitetima nije dato pravo da osporavaju ili poništavaju odluke državnih institucija, a posebno ne da putem referenduma preispituju pravosnažne sudske presude. Nadalje, protupravni akti NSRS nemaju nikakvo uporište u pravu i ne proizvode pravne učinke. Oni isključivo doprinose destruktivnoj politici urušavanja vladavine prava i nastavka samoizolacije bh. entiteta RS.

Nadležni državni organi Bosne i Hercegovine, posebno Tužilaštvo BiH, dužni su da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, preduzmu sve neophodne mjere radi zaštite ustavnog poretka i sprečavanja daljnjih pokušaja podrivanja države. Također, i međunarodni akteri u Bosni i Hercegovini imaju jasno propisan mandat i dužni su jasno i nedvosmisleno osuditi svaki čin kojim se osporavaju temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i sankcionirati sve one koji ugrožavaju mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i regije. Smijenjeni predsjednik bh. entiteta RS i njegovi najbliži saradnici su očigledno u velikoj i opasnoj zabludi kada misle da će se na njihove antidejtonske i antiustavne aktivnosti gledati skrštenih ruku - kazao je Bećirović.