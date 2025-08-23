Veliki uspjeh mladog Sarajlije: Muris Čerkez osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi u Grčkoj

Muris Čerkez, učenik Druge gimnazije u Sarajevu i pobjednik bosanskohercegovačkog izdanja Ekonomske olimpijade, ostvario je sjajan rezultat na međunarodnom finalu ovog prestižnog takmičenja. U konkurenciji 128 vršnjaka iz cijelog svijeta, Muris je osvojio bronzanu medalju, čime je BiH dobila novo priznanje na polju ekonomske edukacije i mladih talenata.

Međunarodna Ekonomska olimpijada ove godine održana je od 21. do 24. augusta u drevnoj Olimpiji u Grčkoj – simboličnom rodnom mjestu Olimpijskih igara. Organizatori ističu da izbor ovog historijskog lokaliteta nije slučajan, jer se upravo na tom prostoru spajaju ideali znanja, takmičenja i međunarodnog zajedništva.

Tokom četiri dana finala, mladi ekonomisti iz cijelog svijeta imali su priliku ne samo pokazati svoje znanje u oblasti ekonomije, već i razmijeniti ideje, učestvovati u radionicama i graditi prijateljstva kroz kulturni i edukativni program.

- Ova medalja za mene predstavlja veliko priznanje, ali i podstrek da nastavim razvijati znanje i vještine u oblasti ekonomije. Posebno sam ponosan što sam imao priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovako važnom takmičenju - izjavio je Muris nakon osvajanja medalje.

Učešće i uspjeh Murisa Čerkeza svjedoče o rastućem potencijalu mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine i važnosti ulaganja u obrazovanje. Ova medalja nije samo lični uspjeh, već i poruka da mladi iz BiH mogu rame uz rame stajati s vršnjacima iz najrazvijenijih zemalja svijeta.