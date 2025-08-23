Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Iz vodovodne cijevi u Gradačačkoj ulici danima curila voda, pa pokrenula klizište: Zemlja i grane završili na krovu garaže

Lice mjesta je ograđeno, a njega osiguravaju pripadnici MUP-a KS

Klizište u Sarajevu - Avaz
Klizište u Sarajevu - Avaz
Klizište u Sarajevu - Avaz
Klizište u Sarajevu - Avaz
Klizište u Sarajevu - Avaz
+3
Piše: Sedin Spahic

23.8.2025

Kod garaža u Gradačačkoj ulici u Sarajevu danas je pokrenuto klizište.

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, pojavila se velika količina vode, a kao što je vidljivo na fotografijama zemlja i jedna veća grana su završili na krovu garaže.

Lice mjesta je ograđeno, a njega osiguravaju pripadnici MUP-a KS.

Kontaktirali smo i direktora Kantonalne uprave Civilne zaštite KS Dženana Brkanića, koji kaže da su prikupili informacije iz Civilne zaštite Novi Grad. 

- Na toj lokaciji problem predstavlja voda. Vodovodna cijev je pukla i ona stvara eroziju zemljišta. Vjerovatno je to duži vremenski period curilo pa se nakupilo. Čekamo da ViK nađe izvor kvara i da zaustavi dalje curenje vode. Onda će općinska služba djelovati u skladu s protokolima i procedurama. Nema ugroženog stanovništa, tu se nalaze isključivo garaže. Ukoliko bi eventualno došlo do neke eskalacije, na teren će izaći i naše ekipe - kazao je Brkanić za "Avaz".

Dženan Brkanić. TV Sa

# GRADAČAČKA ULICA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.