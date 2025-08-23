Helez na otvaranju džamije u rodnom mjestu: Ovdje sam učio o poštenju, džamiju su gradili ljudi svih nacionalnosti

Svečanost u povodu otvorenja džamije Ravno u općini Kupres održana je u subotu, 23. augusta 2025. godine, a džamiju su svečano otvorili reisul-ulema Husein ef. Kavazović i inicijator obnove džamije, zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, gospodin Zukan Helez.

Na početku obraćanja ministar Helez je iskazao posebnu emociju što se obraća upravo u mjestu svoga rođenja.

- Ovdje sam napravio prve korake i učio o poštenju, solidarnosti i vjeri, onako kako nas naša tradicija i islam uče sa skromnošću, ljubavlju prema čovjeku i poštovanjem prema drugima. Današnje otvaranje džamije u mom rodnom mjestu jedan je od onih trenutaka koji se pamte cijeli život. Ova džamija je više od građevine, ona je ostvareni san generacija koje su u skromnim uslovima čuvale vjeru i prenosile je s dostojanstvom. Njena izgradnja doprinos je životu na ovom prostoru i potvrda da zajednički možemo učiniti mnogo kada nas vodi iskrena namjera da činimo dobro.

Danas otvaramo vrata vjernicima, ali i budućnosti generacija koje dolaze, da se ovdje okupljaju, obrazuju i jačaju ono što nas čini snažnima. Naša zemlja je dom mnogih vjera i tradicija, i upravo u tome leži naše najveće bogatstvo. Otvaranjem ove džamije šaljemo poruku da su sloboda vjere, poštovanje različitosti i suživot temelj našeg društva - istakao je ministar Helez.

Helez je također naglasio da je specifičnost ovih krajeva upravo međusobna pomoć u izgradnji svih vjerskih objekata, bez obzira na pripadnost, kao što je slučaj i sa ovom džamijom, što treba biti putokaz za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju, ministar Helez se zahvalio svim pojedincima i institucijama, arhitektima, radnicima, donatorima, Islamskoj zajednici i lokalnom stanovništvu, koji su svojim trudom i doprinosom utkali sebe u izgradnju ove bogomolje.

Džamija u selu Ravno, općina Kupres, prvobitno je izgrađena u 17. stoljeću, nažalost, 1941. godine, u vihoru Drugog svjetskog rata, džamija u Ravnom u potpunosti je razorena. Nakon punih 85 godina čekanja, nade i tihe želje mještana i potomaka, danas, uzdignuta iz temelja, ponovno ponosno stoji. To nije samo mjesto molitve, nego svjetionik identiteta, simbol otpornosti i znak da se na ovim kršnim prostorima stoljećima živjelo zajedno, dijelilo i pomagalo, bez obzira na ime ili vjeru. Obnovu džamije u Ravnom, mjestu u općini Kupres, 17. maja 2024. godine inicirao je zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez.