Pomor pčela desetkovao košnice: Na tržištu osjetno manje domaćeg meda

Kako za „Avaz“ kaže Senad Hodžić, predsjednik Saveza pčelara TK, dugi period bez kiše prošle godine i visoke temperature ostavile su prirodu bez polena i nektara, što je zaustavilo prirodnu obnovu zajednica, a prenijelo se i na ovu godinu.

Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini suočava se s velikim izazovima uzrokovanim vremenskim prilikama i prirodnim promjenama. Prošlogodišnja suša, obilne kiše značajno su smanjile prinos meda i broj pčelinjih zajednica. Na tržištu je sada osjetno manje domaćeg meda, što dodatno pogađa proizvođače.

- U tom periodu izgubili smo tri-četiri generacije pčela. Pčelinja društva nisu mogla proizvesti kvalitetnu dugovječnu pčelu koja će prezimiti i koja će preživjeti pet-šest mjeseci, i onda smo imali stradanja, počevši od 10 i 11 mjeseca prošle godine i sve kontinuirano do aprila ove godine. Već na nivou Bosne i Hercegovine otprilike negdje od 35 do 40 pčelinjih društava je uginulo prošle godine - rekao je Hodžić za naš list.

Situacija u ovoj godini bila je srednje dobra, ali daleko od stabilne. Pčelari su, kako kaže Hodžić, jedva imali šta vrcati u proljetnoj sezoni.

- Imali smo vrlo malo vrcanja bagremovog meda krajem maja, jer je tada padala kiša pa mnogo pčelara nije vrcalo taj proljetni med. U junu i julu je bila dobra paša lipe i medljike, a početkom avgusta pojavila se medljika koja nije dobra za prezimljavanje pčela, jer pčele ne mogu preživjeti zbog dosta nesvarljivih stvari koje su teške za probavu, i teško se vrca i vadi iz sača - kaže Hodžić.

Kako dodaje, klimatske promjene postavljaju pčelare pred nove izazove, a problem dodatno otežava i nekontrolisana upotreba pesticida.

- Pčelari se moraju prilagođavati uslovima. Moraju iskoristiti pašu u kratkom vremenskom roku, osigurati zalihe dohrane, hrane i meda. Pesticidi su poseban problem, jer direktno ugrožavaju pčelinji fond - upozorava Hodžić.

Lažni med

Zbog pomora pčela prošle godine, koji se prenio i na ovu, smanjen je broj pčelinjih zajednica, na tržištu je manje do 30 posto domaćeg meda, dok su police u trgovinama prepravljene lažnim medom.

- Na tržištu je gotovo 70 posto lažnog meda, što nama pčelarima onemogućava korekciju cijene, iako je sve poskupjelo, od dohrane, lijekova pa i goriva. Zbog toga sve više pčelara napušta ovaj posao - upozorava Hodžić.

Podrška postoji

U Federaciji BiH pčelari dobijaju podsticaj od 15 KM po košnici, dok u Tuzlanskom kantonu imaju još dodatnih 10 KM za zdravstvenu zaštitu i očuvanje pčelinjeg fonda. Ipak, to nije dovoljno za pokrivanje gubitka.

- Za 2025. godinu možemo reći da je srednje dobra godina. Ko je vozio pčele na više paša, bolje je prošao, a stacionirani pčelari svakako da su prošli slabije - poručuje Hodžić.