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SVAKA ČAST

Radnici KJKP Rad pronašli torbicu i novčanik građanke: Čekaju je na sigurnom

Vrijedni radnici KJKP Rad još jednom su pokazali da su čuvari ne samo čistoće grada, već i ljudskih osmijeha

Pronađeni novčanik i dokumenti. KJKP RAD

M. Až.

23.8.2025

Vrijedni radnici KJKP Rad još jednom su pokazali da su čuvari ne samo čistoće grada, već i ljudskih osmijeha.

Naime, na potezu Buća – Boljakov Potok, pored kontejnera, pronađena je torbica sa novčanikom i ličnim dokumentima na ime Šehović Ilma.

Iz KJKP Rad su obavijestili da torbica i dokumenti čekaju na sigurnom, u Reciklažnom dvorištu, Paromlinska br. 64.

Apelovali su na sve građane koji poznaju gđu/gđicu Ilmu da joj prenesu ovu radosnu vijest.

- Jer, nije uvijek priča o otpadu – ponekad je to priča o vraćenom osmijehu i dobrim ljudima koji brinu - saopćili su iz KJKP Rad.

# KJKP RAD
# SARAJEVO
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