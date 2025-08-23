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GASTRO SPEKTAKL U ISTRI

Mostarci osvojili treće mjesto na takmičenju "Valbandon Open ispod čripnje"

Na valbandonskoj plaži u Fažani danas je održano međunarodno takmičenje u pečenju ispod čripnje (sača)

Mostarci osvojili treće mjesto. Avaz

M. Až.

23.8.2025

Na valbandonskoj plaži u Fažani danas je održano međunarodno takmičenje u pečenju ispod čripnje (sača) – "Valbandon Open 2025", tradicionalna gastronomska manifestacija koja svake godine okuplja brojne zaljubljenike u kulinarstvo, druženje i zabavu.

Valbandon Open ispod čripnje. Avaz

Ovogodišnje izdanje donijelo je raznovrsne okuse i mirise Mediterana, a među ekipama koje su se istakle bila je i Aleja Pola iz Mostara, koja je osvojila treće mjesto, potvrdivši da Hercegovina itekako ima šta ponuditi kada je riječ o kulinarskom umijeću. Diplomu za Bosnu i Hercegovinu primili su Romeo Zelenika i Miroslav Kordić.

"Valbandon Open ispod čripnje" postao je nezaobilazno događanje u Istri, spajajući domaće običaje s međunarodnim takmičarskim duhom, a publika je imala priliku uživati u autentičnim specijalitetima pripremljenim na tradicionalan način.

# ISTRA
# SAČ
# FAŽANI
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