Stanovnici Širokače na ivici neizvjesnosti: Voda potkopava Curine njive, a nadležni nadu mještana

Obilne kiše koje su pogodile Sarajevo u četvrtak i petak dodatno su natopile teren na lokalitetu Curine njive i pogoršale stanje klizišta. Voda se slijevala niz brdo, stvarala bare, potkopavala zemlju i ulazila u postojeće pukotine. Takvi prizori donijeli su dvije noći straha i neizvjesnosti za stanovnike Širokače, dok su budni osluškivali hoće li se tlo ponovo pokrenuti. Ostavljeni od svih - Naše porodice žive u stalnom strahu, naročito tokom noći kada se čuje šum vode i kada svaka nova kiša može donijeti katastrofu. Dok se u centru grada organizuju festivali, ovdje ljudi strepe hoće li dočekati jutro u vlastitim domovima ili pod vedrim nebom. Ovaj primjer najbolje pokazuje koliko su potrebe naše zajednice zanemarene – ističe predsjednik Savjeta MZ Širokača Armin Đono, dodajući kako je strah opravdan s obzirom na historiju klizišta.

Đono: Naše porodice žive u stalnom strahu . Facebook Đono: Naše porodice žive u stalnom strahu . Facebook

Savjet MZ Širokača upozorava da su građani ostavljeni sami, iako je projekt sanacije klizišta odavno završen na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, uključujući geotehnička istraživanja i prijedloge drenažnih mjera.

Stanje terena se dodatno pogoršalo . Avaz Stanje terena se dodatno pogoršalo . Avaz

Drenažni sistemi, kako naglašavaju, nikada nisu izvedeni do kraja niti na adekvatan način, pa svaka obilnija kiša predstavlja novu noćnu moru za lokalno stanovništvo. Oni zahtijevaju hitnu reakciju svih nadležnih institucija, od Općine Stari Grad, preko Kantona Sarajevo, do Federacije BiH i jasno preuzimanje odgovornosti. Traže transparentnost u objavljivanju izvještaja Civilne zaštite, osiguranje finansijskih i tehničkih resursa za implementaciju projekta sanacije, te pripremu plana za eventualnu evakuaciju. Siguran smještaj - Naša očekivanja i zahtjevi su jasni, tražimo da prestane ignorisanje i da se hitno obezbijedi prioritetna zaštita života i imovine građana Širokače. Potrebna nam je potpuna transparentnost kroz objavu izvještaja Civilne zaštite sa svim detaljima o trenutnom stanju, mjerama, rizicima i planovima za evakuaciju. Zahtijevamo implementaciju sanacionog projekta, aktiviranje drenaže, osiguranje finansijskih i tehničkih resursa i brz početak radova na sanaciji klizišta – naglašava Đono.

Opasne pukotine na terenu . Avaz Opasne pukotine na terenu . Avaz