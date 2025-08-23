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POZNATI PISAC

Miljenko Jergović napadnut u centru Zagreba: "Pili smo kafu, a onda su nas napali"

Našao se u neugodnoj situaciji

Miljenko Jergović. Igor Soban / PIXSELL

M. Až.

23.8.2025

Miljenko Jergović napadnut u centru Zagreba: "Pili smo kafu, a onda su nas napali"

Poznati pisac Miljenko Jergović, autor romana poput Sarajevski Marlboro i Buick Riviera, našao se u subotu u vrlo neugodnoj situaciji.

Iz čista mira

Prema njegovoj objavi na Facebooku, verbalno je napadnut u blizini HDLU-a, kako tvrdi, iz čistog mira. 

- Oko 13:45 sjedili smo i pili kafu ispred Frakturine knjižare. Iz pravca Džamije, Trga Kulina bana i Trga žrtava fašizma naišao je stariji par, gospodin sa psom i gospođa iza njega. Pogledala me dok sam mirno sjedio za stolom, kao da sjedim u bilo kojem evropskom gradu, i rekla: "G**no!" - napisao je Jergović, prenosi Dnevno.hr.

Opisao je kako je situacija eskalirala. 

- Kako je prilazila s historijskog hrvatskog mjesta, s trga na kojem je 1941. bilo jedno od strašnijih zagrebačkih mučilišta, na trenutak sam se zbunio i pomislio da je žena došla iz te godine. Ana se nije zbunila, nego je potrčala za njom s namjerom da je fotografiše. Dok ju je snimala, razjarena gospođa se zaletjela i fizički je napala - ispričao je pisac.

Posljedica stanja u društvu

Jergović je dodao da je starija gospođa pokušala fizički obračun, čak je pokušala oteti iPhone iz ruke Ane, potpuno ravnodušna prema tome što napada mlađu i tjelesno jaču osobu. 

- Samouvjerenost nepoznate gospođe u njenim uličnim napadima posljedica je stanja u hrvatskom društvu, djelovanja Plenkovićeve vlade i postupanja Hrvatske policije - smatra pisac.

Objasnio je i zašto ne želi uključivati policiju. 

- Za nas bi to bio gubitak vremena i dodatno poniženje, s obzirom na prethodna iskustva s policijom i posljednja postupanja Hrvatske policije. Ali nudimo ovu priču i fotografije nasrtljive gospođe iz Aninog mobitela na uvid javnosti. Dobro promotrite tu figuru, to lice, taj trk - dodao je.

- Ne razumijem što može ovakvu jednu bakicu ponukati da nepoznate osobe vrijeđa u prolazu, onako usput? Je li zato što bakica pisca Jergovića smatra izdajnikom, a ako jeste, izdajnikom čega i koga? To bih ja bakicu voljela upitati da vidim zna li odgovor - komentirala je jedna pratiteljica.

# MILJENKO JERGOVIĆ
# HRVATSKA
# ZAGREB
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