Savo Minić kojeg je Dodik predložio za novog mandatara: Bit ću prinuđen da neke i promijenim, nema puno vremena

Dosadašnji ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS Savo Minić izjavio je u Banjoj Luci da je ponosan, ali i svjestan odgovornosti. Zahvalan je, kaže, Dodiku, što ga je predložio za mandatara Vlade Republike Srpske.

- Sve ono što stavljamo pred sebe kao obavezu, bit će urađeno. Moji saborci, iz otadžbinskog rata, osjetit će još jaču podršku. Republika Srpska je svetinja. Nama će Federacija biti partner za pregovore. U što skorije vrijeme ću, nakon formiranja Vlade, izaći sa tačnim planom – kako sve najavljeno uraditi. One, koji ne budu dio te ekipe, biću prinuđen da ih promijenim, jer imamo obavezu prema Republici Srpskoj – rekao je Minić.

Najavio je da će Vlada Republike Srpske biti formirana u što kraćem roku.

– Nikoga neću razočarati – obećao je Minić.

Inače, Milorad Dodik je predložio Minića za mandatara nove Vlade RS, nakon što je Radovan Višković podnio ostavku. Dodik to ne može uraditi jer mandatara predlaže predsjednik RS, a nakon pravosnažne presude Suda BiH, kojom mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti predsjednika, te odluke CIK-a BIH, kojom mu je oduzet mandat, on više nije predsjednik RS.

Praktično, Minića je predložio nezakonito i neovlašteno, čime je i njegov mandat premijera doveo u pitanje.