Desetine hiljada ljudi protestiralo širom Australije tražeći sankcije Izraelu zbog rata u Gazi

Desetine hiljada ljudi okupilo se u nedjelju u više od 40 gradova i mjesta širom Australije kako bi protestovali zbog izraelskog rata u Gazi, tražeći sankcije protiv Tel Aviva, prenosi Anadolija.

Organizatori iz Palestinske akcijske grupe rekli su da su demonstracije imale za cilj izvršiti pritisak na saveznu vladu da sankcioniše Izrael i uvede embargo na oružje.

Još Les (Josh Lees), organizator skupa, procijenio je da se okupilo oko 40.000 ljudi u Sidneju (Sydneyu), 50 ili 60.000 u Melbourneu, 10.000 u Hobartu, hiljade u Perthu i Brisbaneu. U Brisbaneu, policija je procijenila da je na skupu bilo oko 10.000 ljudi, dok su organizatori tvrdili da ih je bilo blizu 50.000.

Senatorica Zelenih Larisa Vater (Larissa Waters) rekla je da će vlada osjetiti pritisak i pohvalila je izlaznost, pozivajući na sankcije Izraelu po uzoru na sankcije protiv Rusije.

Poziv na mir

- Ovdje ima toliko ljudi koji pozivaju na mir, pozivaju na sankcije Izraelu baš kao što smo to učinili Rusiji i pozivaju na prekid dvosmjerne trgovine oružjem - rekla je na demonstracijama u Brisbaneu.

- Australijanci su užasnuti što prodajemo komponente oružja izraelskoj vladi. To mora prestati - dodala je.

Nezavisna senatorica Lidia Thorpe, koja je učestvovala u skupu u Melbourneu, također je kritikovala prodaju oružja Izraelu.

- Jedini način da ovdje dobijemo podršku je bojkot Izraela u svim njegovim oblicima. Moramo bojkotovati sve čega se Izrael dotakne - rekla je.

U Canberri, senator David Pocock pozvao je na snažniju akciju vlade, uključujući sankcije protiv izraelskih lidera.

Organizatorica u Sydneyu Amal Nasser zahtijevala je snažne ekonomske sankcije i prekid trgovine oružjem, ističući glad u Gazi kao oružje rata koje Izrael koristi za eskalaciju genocida.

Novinarka Antoinette Lattouf opisala je utjecaj rata na novinare, prepričavajući kako je novinar Wael al Dahdouh uživo saznao da je njegova porodica ubijena u zračnom napadu.

Bivša Australka godine Grace Tame ohrabrila je javnost da se oglasi.

Javni pritisak

- Postoji još jedna sila na koju moć reaguje, a to je javni pritisak - poručila je.

Protesti su se održali i u regionalnim centrima, uključujući Mackay, Bathurst i Margaret River.

U četvrtak je lokalni sud u australijskoj državi Queensland zabranio propalestinske proteste preko mosta Story Bridge u Brisbaneu, navodeći kao razlog sigurnosne probleme.

Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio preko 62.600 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv humanosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.