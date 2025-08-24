IZ u BiH: Novac poreznih obveznika u službi nelegalne gradnje na vakufskom zemljištu u Mostaru

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražava najoštrije negodovanje zbog kontinuiteta finansijske i političke podrške koju vlast Federacije BiH, bez obzira na saziv i stranačku pripadnost, pruža izgradnji Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) u Mostaru na zemljištu vakufskog karaktera.

Radi se o objektu čiju su gradnju nadležni inspekcijski organi, u svojim nalazima i upozorenjima, označili kao nelegalnu i nezakonitu.

Vakufska direkcija u saopćenju za javnost podsjeća da je 4. augusta 2022. tadašnja Vlada FBiH donijela odluku o izdvajanju 2 miliona KM iz budžeta FBiH za izgradnju HNK Mostar te da je 12. maja 2025. aktuelna Vlada FBiH odobrila novih 1,2 miliona KM, uplaćenih ovih dana.

– Ovo jasno pokazuje da nije riječ o izoliranoj odluci niti o politici jedne stranke, već o kontinuitetu svih saziva Vlade Federacije BiH – i pozicije i opozicije – da budžetskim novcem finansiraju i faktički legaliziraju projekat koji je protiv svih načela zakonitosti, multietničnosti, vjerskih i kulturnih prava muslimana Mostara, kao i političkih i građanskih prava Bošnjaka kao konstitutivnog naroda u ovom gradu – navodi se u saopćenju.

Legitimnost gradnje objekta

Naglašava se da su sramotne odluke Vlade FBiH donesene uprkos višestrukim i javno izraženim stavovima Islamske zajednice, Muftijstva mostarskog i Vakufske direkcije, koji su jasno upozoravali na nelegalnost građenja i neprihvatljivost izgradnje jednonacionalnog objekta na zemljištu vakufskog karaktera.

Vakufska direkcija smatra da se Vlada Federacije BiH barem trebala zapitati o zakonitosti i legitimnosti gradnje objekta, kada se protivljenje jedne od najvažnijih vjerskih i kulturnih institucija u zemlji iskazuje ovako snažno i jasno.

– Finansiranjem gradnje objekta za koji postoji nalaz inspektorata o nelegalnosti, Vlada FBiH obesmišljava rad nadležnih organa i šalje poruku da je u Bosni i Hercegovini moguće ignorisati zakone kada politički interesi to nalažu – kaže se u saopćenju.

Direktan udar

Vakufska direkcija ističe da ovakvi postupci vlasti predstavljaju direktan udar na vakufsku imovinu – duhovni i kulturni temelj muslimana Mostara – ali i na multietnički karakter grada i jednakopravnost Bošnjaka.

– Posebno naglašavamo odgovornost političkih stranaka, bilo da su u vlasti ili opoziciji, jer su upravo one dužne štititi prava svojih glasača i odgovorno se odnositi prema javnim sredstvima. U ovom slučaju one su, bez pitanja i konsultacija s poreznim obveznicima, donijele odluku da se njihov novac troši na projekat koji je protivan i zakonu i temeljnim principima jednakosti i suživota. Time su građanima poslale poruku da se njihov glas i njihov interes ne uvažavaju kada je riječ o političkim nagodbama i etničkom ekskluzivizmu. S pravom se postavlja pitanje: čija prava, zapravo, štite bošnjački politički predstavnici u Vladi Federacije BiH, kada ne štite prava Bošnjaka i muslimana Mostara – onih koji su ih birali i zahvaljujući kojima danas obnašaju visoke pozicije? – kaže se u saopćenju.

Na kraju, Vakufska direkcija poziva pravosudne i inspekcijske organe da hitno reaguju, a domaću i međunarodnu javnost da ne šuti pred praksom ozakonjavanja nelegalne gradnje kroz javno finansiranje i institucionalnu diskriminaciju.