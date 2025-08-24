Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević: "Kapa dole Stočanima, održali su lekciju mnogima"

Više od stotinu Bošnjaka iz Stoca jučer, 23. augusta, dobrovoljno je učestvovalo u uređenju prostora za buduće mezarje, koje smatraju prijeko potrebnim za dostojanstvene ukope svojih najbližih. Za samo jedan dan završili su kompletan zid kojim je ograđen prostor budućeg harema.

Bivši gradonačelnik Mostara i direktor Centra za mir i multietničku saradnju Safet Oručević oglasio se na društvenim mrežama, podijelivši tekst kolege Nermina Bise. "Kapa dole Stočanima", poručio je Oručević, a potom dodao: "Danas su Stočani održali lekciju mnogima i pokazali da još postoje ponosni čuvari dostojanstva i zajedništva. Poništavanje urbanističke saglasnosti bez dijaloga i dogovora bio je jasan znak nastavka diskriminacije Bošnjaka Stoca, i zato je sa razlogom došao građanski odgovor. Nažalost, dok Sarajevo hedonistički završava svoj SFF na crvenom tepihu, na jugu iste države ljudi se bore za pravo na ukop. Čini se da je nestala svaka vrsta empatije prema bošnjačkim problemima u Hercegovini, gdje se decenijama, korak po korak, ustupak po ustupak, sarajevska politika nažalost povlači i predaje Hercegovinu (HDZ) Hrvatima."

Podsjećamo, više od 100 Stočana izgradilo je zid oko budućeg mezaristana na lokaciji Poprati-Popržen, u blizini Radimlje. Gradska administracija Stoca ranije je izdala Rješenje za gradnju mezaristana, koje je potom poništila. Bošnjaci Stoca već više od 15 godina ukazuju na problem s ukopavanjem svojih najbližih, jer su postojeći gradski mezaristani Poplašići i Djetelina odavno popunjeni.

Bošnjaci su ranije izrazili snažno protivljenje i protest zbog nezakonite odluke Gradskog vijeća Stoca kojom je, na sjednici održanoj 19. augusta, usvojen Prostorni plan za period 2024–2034. godine. Plan je donesen isključivo voljom 12 vijećnika HDZ-a i njihovih koalicionih partnera, bez saglasnosti i odobrenja Ministarstva prostornog uređenja HNK, čime je postao ne samo neregularan nego i pravno ništavan.

Posebno zabrinjava i vrijeđa činjenica da je ovim nezakonitim planom predviđeno izmještanje gradskog mezaristana za Bošnjake Stoca na nepristupačnu i zabačenu lokaciju – u područje Dragovilja prema Ljubinju, tik uz entitetsku liniju. Takvo rješenje je uvredljivo, diskriminatorno i potpuno neprihvatljivo, saopćili su ranije Bošnjaci Stoca.