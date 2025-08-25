Gužve na izlazu iz države na graničnim prijelazima na sjeveru države

Magla i niska oblačnost u jutarnjim satima smanjuju vidljivost, posebno na pojedinim dionicama u višim predjelima. Kolovoz je mokar ili vlažan, a upozoravamo i na učestale odrone zemlje i kamenja uslijed temperaturnih oscilacija. Izuzetak su putevi na jugu, gdje se saobraća po pretežno suhom kolovozu. Apelujemo na vozače da koriste sigurnosni pojas i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac) i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima: Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali trenutna zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).