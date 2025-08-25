Vukanović: RS ulazi u novu krizu, Dodik je svjestan da krši zakone lažno se predstavljajući kao predsjednik

Zastupnik u NSRS Nebojša Vukanović kazao je da RS ulazi u novu krizu, a da Dodik još jednom pokazuje da mrzi svoj narod i RS, koju je opustoši, jer bi samo najveći neprijatelj mogao obezglaviti RS i ostaviti je bez Vlade u ovom trenutka i bez legitimiteta imenovati mandatara.

Ističe da je Dodik svjestan da će sudovi sporiti Vladu te dodaje da Dodik krši zakone lažno se predstavljajući kao predsjednik RS, što će ostaviti velike posljedice.

- Činjenica da je Dodik na konferenciji za novinare predstavio program i ciljeve nove-stare Vlade, dok je kum Savo Minić bio statista koji samo klima glavom i potvrđuje gazdi, jasno je pokazala svima ko je centar moći i ko će biti stvarni premijer iz sjene koji će odlučivati od svemu.

Većina ministara će ostati u Vladi, neki će zamijeniti mjesta, neki sa američke Crne liste će morati da idu, a u Vladu će ući Goran Selak, koji je želio biti ministar policije, a dobiće mjesto ministra rada i boračko-invalidske zaštite, dok će DNS ponovo preuzeti ministarstvo sabraćaja, tradicionalno će sin naslijediti oca, Aco Trninić tatu Neđa Trninića.

Suzana Gašić bi se trebala vratiti u Vladu, na mjesto ministra prosvjete i kulture, dok iz Vlade odlazi Siniša Karan, što je iznenađenje ali očito da Dodik ne prašta pogrešna savjetovanja i brodolom, u koji je išao slušajući ministra policije. Dodik pokušava da nahrani prikolice i da im funkcije, kako bi prešli cenzus naredne godine, dok su DEMOS i Čubrilović osuđeni na nestanak, a ostacima stranke će biti ponuđeno da naprave savez sa Selakom i budu na listi SPS-a naredne godine. SNSD će se odreći nekih pozicija kako bi „partneri“ ostali na okupu i ne razbježe se kada vide da brod tone, a voda prodire na sve strane - kazao je Vukanović.